Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε την Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη δημιουργία «κέντρων επιστροφών» μεταναστών σε τρίτες χώρες θα είναι πλήρως συμβατά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το Reuters.

Τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών και τη δυνατότητα των κρατών-μελών να δημιουργούν κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν σκληρό και υποστηρίζουν ότι αποδυναμώνει τις εγγυήσεις προστασίας των αιτούντων άσυλο.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οργανισμός των 46 κρατών που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο, προειδοποίησε ότι τα κέντρα επιστροφών και άλλες συμφωνίες μεταφοράς αλλοδαπών σε τρίτες χώρες ενέχουν «σημαντικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα», όπως κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση.

Σε επιστολές που απέστειλε προς την Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία, ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο'Φλάχερτι, πρότεινε τέσσερις βασικές δικλίδες ασφαλείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πλήρης αξιολόγηση των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από οποιαδήποτε μεταφορά, η αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων, η σύναψη νομικά δεσμευτικών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες που θα προβλέπουν εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων, καθώς και η κοινοβουλευτική, δικαστική και δημόσια εποπτεία.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι συνεργάζεται με την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Δανία για τη δημιουργία κοινών κέντρων επιστροφής και διαμετακόμισης σε τρίτες χώρες, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και άλλοι που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα έως το τέλος του έτους, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν χαρακτηρίζει «κρίση ασύλου».

Σε κοινή επιστολή τον περασμένο μήνα, 19 κράτη-μέλη της ΕΕ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ταχύτερα στην εφαρμογή μέτρων που προβλέπουν τη μεταφορά μεταναστών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιστροφών, ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει οικονομικά τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα αυξανόμενης αντιμεταναστευτικής διάθεσης που έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία και έχει ενισχύσει τη λαϊκή στήριξη προς ακροδεξιά κόμματα.



Πηγή: skai.gr

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