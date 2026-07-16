Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει σήμερα στο Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια από τις τελευταίες επισκέψεις του ως ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοινώθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ, ο οποίος πρόκειται να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία τη Δευτέρα, θα συζητήσει την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά τον εξοπλισμό της Ουκρανίας στη μάχη της εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, καθώς και το πού θα πρέπει να επικεντρώσουν στη συνέχεια οι σύμμαχοι, προστίθεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επισήμως καθήκοντα ως ηγέτης των Εργατικών αύριο, Παρασκευή, ενώ θα αναλάβει επισήμως καθήκοντα πρωθυπουργού τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

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