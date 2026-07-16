Η Αργεντινή συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη σταθερότερη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η «Αλμπισελέστε» προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό του Μουντιάλ και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022. Με τον Μέσι να αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, η Αργεντινή ετοιμάζεται για το back to back απέναντι στην Ισπανία

Τα κατορθώματα, μετά την επική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία είναι πολλά. Η Αργεντινή έγινε μόλις η 8η διαφορετική εθνική ομάδα στην ιστορία που φτάνει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, γράφοντας ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πλούσια ποδοσφαιρική της Ιστορία.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ρεκόρ... βρίσκεται μπροστά της.

Αν η Αργεντινή κατακτήσει και το τρόπαιο, θα πετύχει κάτι που παραμένει ανεπανάληπτο εδώ και 64 χρόνια: θα γίνει η πρώτη εθνική ομάδα μετά τη Βραζιλία του 1958 και του 1962 που θα κατακτήσει δύο διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο χώρες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τα σκήπτρα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Η Ιταλία που το μακρινό 1934 και 1938 κατέκτησε δύοι τίτλους, και η Βραζιλία, η οποία σήκωσε το τρόπαιο το 1958 και το 1962. Πλέον, η Αργεντινή βρίσκεται μία νίκη μακριά από το να μπει σε αυτό το κλειστό και ιστορικό κλαμπ, διεκδικώντας ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα στην ιστορία των Μουντιάλ.

Οι εθνικές ομάδες που έχουν αγωνιστεί σε δύο ή περισσότερους συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι εξής:

Ιταλία (1934-1938)

1934: Ιταλία - Τσεχοσλοβακία 2-1 (παράταση)

1938: Ιταλία - Ουγγαρία 4-2

Βραζιλία (1958-1962)

1958: Βραζιλία - Σουηδία 5-2

1962: Βραζιλία - Τσεχοσλοβακία 3-1

Ολλανδία (1974-1978)

1974: Δυτική Γερμανία - Ολλανδία 2-1

1978: Αργεντινή - Ολλανδία 3-1 (παράταση)

Δυτική Γερμανία (1982-1986-1990)

1982: Ιταλία - Δυτική Γερμανία 3-1

1986: Αργεντινή - Δυτική Γερμανία 3-2

1990: Δυτική Γερμανία - Αργεντινή 1-0

Αργεντινή (1986-1990)

1986: Αργεντινή - Δυτική Γερμανία 3-2

1990: Δυτική Γερμανία - Αργεντινή 1-0

Βραζιλία (1994-1998-2002)

1994: Βραζιλία - Ιταλία 0-0 (3-2 στα πέναλτι)

1998: Γαλλία - Βραζιλία 3-0

2002: Γερμανία - Βραζιλία 0-2

Γαλλία (2018-2022)

2018: Γαλλία - Κροατία 4-2

2022: Αργεντινή - Γαλλία 3-3 (4-2 στα πέναλτι)

Αργεντινή (2022-2026)

2022: Αργεντινή - Γαλλία 3-3 (4-2 στα πέναλτι)

2026: Αργεντινή - Ισπανία (ο τελικός δεν έχει ακόμη διεξαχθεί)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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