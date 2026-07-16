Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε αδεια Μη Κρατικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025, ανακοινώνει την πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Νομική από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η έγκριση αυτή αποτελεί την επισφράγιση μιας συστηματικής προσπάθειας και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη ενός προγράμματος που προσφέρει εις βάθος εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο (ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό), εμπλουτισμένη με το ευρωπαϊκό, το διεθνές και το αγγλικό δίκαιο.

Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον επίσημα ένα πρόγραμμα-πρότυπο, βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της Νομικής Σχολής του Keele, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο Top 100 παγκοσμίως για το «International Outlook» (Times Higher Education World University Rankings, 2024). Το τετραετές πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη μέσα από μαθήματα σύνθεσης και καινοτόμες πρακτικές όπως η εικονική δίκη και περιλαμβάνει εκπαίδευση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της Ε.Ε.

Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της νομικής επιστήμης, όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη και το εμπορικό δίκαιο, διαμορφώνοντας μια νέα γενιά νομικών με διεθνή αντίληψη.

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, δήλωσε: «Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Με την επίσημη άδεια ανά χείρας, δεν μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο, αλλά για μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε μια νέα γενιά ταλαντούχων νέων και να τους προσφέρουμε νομική εκπαίδευση που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική. Διαμορφώνουμε τους νομικούς επιστήμονες που θα ηγηθούν αύριο».

Η Νομική Σχολή θα στεγαστεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 33, που διαθέτουν αίθουσα εικονικής δίκης (moot court) και άρτια εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια σχεδιασμένα για να προάγουν την αριστεία και την καινοτομία.

Σημειώνεται οτι στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Keele περιλαμβάνεται και το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα διεπιστημονικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διερευνητική Εγληματολογία με επικεφαλής την Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Βιολόγο-Δικανική Γενετίστρια, Επίτιμη Διευθύντρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ.

Κεντρική φωτογραφία: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Πηγή: skai.gr

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