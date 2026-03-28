Μια ημέρα σαν όλες τις άλλες στην Τεχεράνη

Βαριά οπλισμένες κρατικές δυνάμεις συνεχίζουν να ελέγχουν τους δρόμους του Ιράν. Σημεία ελέγχου, οδοφράγματα και περιπολίες, μερικά από τα οποία επανδρώνονται από μασκοφόρους που κρατούν τυφέκια και πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγάκια, έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα στην Τεχεράνη.

Πολλά από τα σημεία ελέγχου, τα οποία λειτουργούν από την παραστρατιωτική δύναμη Basij του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την αστυνομία ή δυνάμεις με πολιτικά, έχουν γίνει στόχος θανατηφόρων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ως εκ τούτου, βρίσκονται συχνά εν κινήσει ή βρίσκονται σε αυτοκινητόδρομους, σε σήραγγες και κάτω από γέφυρες.

«Μέτρησα 40 αυτοκίνητα που διέσχιζαν τη γειτονιά μου αργά χθες το βράδυ, κορνάροντας, αναβοσβήνοντας τα φλας, κυματίζοντας σημαίες και συνοδεύοντας ένα φορτηγάκι που είχε τεράστια ηχεία τοποθετημένα στο πίσω μέρος και κάποιον που φώναζε θρησκευτικά συνθήματα από μέσα», δήλωσε την Παρασκευή στο Al Jazeera ένας κάτοικος της δυτικής Τεχεράνης, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.

Είπε ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν προσκληθεί από τα μεγάφωνα επανειλημμένα να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις στο τζαμί της γειτονιάς για να καταγγείλουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο θεοκρατικό κατεστημένο που βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979.

Τέτοιες συγκεντρώσεις που υποστηρίζονται από το κράτος πραγματοποιούνται σε πολλά τζαμιά, καθώς και σε πλατείες και δρόμους πόλεων. Αλλά έρχονται καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ παροτρύνουν τους Ιρανούς να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιμένουν ένα «σαφές σήμα» για να βγουν στους δρόμους και να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Από την πλευρά τους, η ιρανική κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος έχουν ενθαρρύνει τους υποστηρικτές τους να διατηρήσουν τον έλεγχο στους δρόμους και δημοσιεύουν όλο και περισσότερα πλάνα ένοπλων φιλοκρατικών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, να οπλίζονται.

Ο Ραχίμ Ναδάλι, αναπληρωτής του IRGC για πολιτιστικά θέματα στην Τεχεράνη, ισχυρίστηκε στην κρατική τηλεόραση το βράδυ της Τετάρτης ότι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε περιπολίες και σημεία ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας.

«Έχουμε μειώσει το όριο ηλικίας σε 12 έτη. Έτσι, τώρα, παιδιά ηλικίας 12 ή 13 ετών θα μπορούν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές δραστηριότητες», είπε.

«Το σφίξιμο στο στομάχι»

Μια σειρά από νέες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν το απόγευμα της Παρασκευής, πλήττοντας έναν πυρηνικό σταθμό, καθώς και σταθμούς παραγωγής ενέργειας και εργοστάσια παραγωγής χαλυβουργικών και άλλων βιομηχανικών υλικών, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί ότι μια προσπάθεια κατάληψης ενός ή περισσότερων νησιών στις νότιες ακτές του Ιράν μπορεί να είναι επικείμενη.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να απαντήσουν με ισχυρά αντίποινα εάν συμβεί αυτό, μεταξύ άλλων με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές σε όλη την περιοχή.

Ο Javad Mogoei, μια εξέχουσα προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε ένα βίντεο από το νησί Qeshm νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπονοώντας ότι το IRGC θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ιρανικά νησιά εάν αυτά περνούσαν στην κατοχή των ΗΠΑ.

Παρά την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, και ενώ πολλές περιοχές στην Τεχεράνη έχουν πληγεί από βόμβες που έπεσαν από ισραηλινά και αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, η πόλη συνεχίζει να «λειτουργεί» καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Μερικοί άνθρωποι επισκέπτονται φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι κάνουν βόλτες κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ακολουθήσουν τη ρουτίνα τους ή γυμνάζονται σε γυμναστήρια που είναι ανοιχτά για περιορισμένες ώρες.

«Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες, αν όχι μήνες, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να πνιγούμε σε όλα τα άγχη και τους φόβους που τον συνοδεύουν», είπε ένας άλλος κάτοικος της πρωτεύουσας, ο οποίος είχε αναζητήσει ασφάλεια σε μια από τις βόρειες επαρχίες του Ιράν νωρίτερα στον πόλεμο, αλλά επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα.

«Αλλά εξακολουθείς να μην μπορείς παρά να νιώσεις για μια στιγμή αυτό το σφίξιμο στο στομάχι σου, μη γνωρίζοντας αν θα είσαι ο επόμενος όταν ακούσεις τα τζετ να πετούν από πάνω σου», είπε.

Μια άλλη κάτοικος, μια γυναίκα που ζει στις πιο εύπορες βόρειες περιοχές της Τεχεράνης, όπου πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί σε πολυκατοικίες από την έναρξη του πολέμου, είπε ότι ανησυχεί.

«Μερικές φορές το μυαλό μου επιστρέφει αυτόματα στην ανησυχία ότι κάποιος αξιωματούχος μπορεί να ζει σε ένα διπλανό στενό ή σε ένα κοντινό σπίτι και η οικογένειά μου θα μπορούσε να γίνει στόχο εξαιτίας του», είπε, προσθέτοντας ότι έχει βγει έξω από το σπίτι της μόνο τρεις φορές τον τελευταίο μήνα για να αγοράσει είδη πρώτης ανάγκης ή να επισκεφτεί τους κοντινούς συγγενείς.

Οι ιρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, ενώ έχει πληγεί μεγάλος αριθμός κατοικιών, νοσοκομείων, σχολείων και ΙΧ οχημάτων.

Η οικονομία υπό πίεση

Περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να ανοίξουν ξανά όταν ξεκινήσει η επίσημη εργάσιμη εβδομάδα της χώρας το Σάββατο, μετά τις αργίες για το Nowruz, την περσική Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, το διαδίκτυο έχει αποκλειστεί πλήρως για τους κατοίκους εδώ και σχεδόν ένα μήνα, στη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη διακοπή λειτουργίας στο Ιράν. Ένας πληθυσμός περισσότερων από 90 εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα βασανίζεται από μια οικονομία που μαστίζεται από πληθωρισμό περίπου 70%.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να επισκέπτεται προσωπικά μια υπεραγορά στην Τεχεράνη την Παρασκευή για να βεβαιωθεί ότι όλα τα απαραίτητα αγαθά είναι διαθέσιμα στον πληθυσμό και να διασφαλίσει ότι οι πωλητές δεν θα αυξήσουν τις τιμές ή δεν θα συσσωρεύσουν αγαθά.

Η κυβέρνηση συνεχίζει επίσης να καταβάλλει μια μικρή επιδότηση σε μετρητά, κάτι που άρχισε να κάνει μετά από πανεθνικές διαμαρτυρίες που αρχικά προκλήθηκαν από την οικονομική κατάσταση της χώρας τον Ιανουάριο.

Τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις κρατικές δυνάμεις, κυρίως τις νύχτες της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, εν μέσω μιας ακόμη πλήρους διακοπής του διαδικτύου, ενώ η ιρανική κυβέρνηση κατηγόρησε για τις αναταραχές «τρομοκράτες» και «ταραξίες» που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι ιρανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι όποιος βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά του κατεστημένου κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου θα αντιμετωπίζεται ως «εχθρός». Έχουν επίσης ανακοινώσει πολλαπλές εκτελέσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο και τις διαμαρτυρίες, εκατοντάδες συλλήψεις για κατηγορίες ασφαλείας και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Ιρανούς, οι οποίοι, «όπως διαπιστώθηκε», είναι αντιφρονούντες εντός ή εκτός της χώρας.

Η δικαστική εξουσία του Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη κατασχέσεις των περιουσιακών στοιχείων του Ali Sharifi Zarchi, πρώην καθηγητή βιοπληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης στο κορυφαίο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ιράν, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Sharif.

Οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι «έχει μεταμορφωθεί σε αντιιρανικό στοιχείο και υποστηρικτή του σιωνιστικού καθεστώτος», λόγω των tweets και των συνεντεύξεών του τους τελευταίους μήνες που έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ βρισκόταν εκτός χώρας.

«Τα μικρά υπάρχοντα που κατασχέσατε ήταν αποτέλεσμα 25 ετών διδασκαλίας εφήβων και νέων, και αγώνα για το Ιράν. Είναι μια μικρή θυσία έστω και για ένα χαμόγελο από τις οικογένειες των παιδιών και των νέων που σφαγιάσατε άδικα» κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαμαρτυριών τον Ιανουάριο του 2026, τα τέλη του 2022, τις αρχές του 2023, και τον Νοέμβριο του 2019, δήλωσε ο Sharifi Zarchi σε μια ανάρτηση στο X ως απάντηση.

بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی تنها کاری که توانستند انجام دهند این بود که «۲۵ سال تدریس» مرا زیر سوال برند:

- از سال ۱۳۷۹ تدریس المپیاد کامپیوتر به منتخبان کشور و اعضای تیم‌های ملی در باشگاه دانش‌پژوهان جوان.

- از سال ۱۳۸۴ استاد مدعو و از سال ۱۳۹۵ عضو هیات‌علمی دانشگاه آریامهر. https://t.co/dsC2ovo9mP — علی شریفی زارچی (@SharifiZarchi) March 25, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.