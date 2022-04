Μια φωτογραφία με σταυρούς απ΄όπου κρέμονται φορέματα μικρών κοριτσιών κοντά σε ένα καναδικό "οικοτροφείο" όπου βρέθηκαν τα λείψανα περίπου 215 παιδιών αυτοχθόνων το περασμένο έτος, κέρδισε το βραβείο World Press Photo για το έτος 2022.

Η φωτογραφία, που τράβηξε η φωτογράφος τεκμηρίωσης με έδρα το Έντμοντον, Άμπερ Μπράκεν, αποτυπώνει μια «ήρεμη στιγμή περισυλλογής (...) για την ιστορία της αποικιοκρατίας όχι μόνο στον Καναδά, αλλά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Ρένα Εφέντι, μέλος της κριτικής επιτροπής.

