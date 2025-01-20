Λίγο πριν ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν αποχαιρετήσουν τον Λευκό Οίκο καλωσορίζοντας τους νέους ενοίκους αποφάσισαν να βγάλουν μια selfie οι δυο τους.

«Μια ακόμα selfie για το δρόμο. Σε αγαπάμε, Αμερική» έγραψε ο Τζο Μπάιντεν πάνω από τη φωτογραφία τους την οποία και δημοσίευσε στο Χ.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV — President Biden (@POTUS) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.