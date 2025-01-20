Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η τελευταία προεδρική selfie του Τζο Μπάιντεν με την Τζιλ μέσα από τον Λευκό Οίκο

Το ζευγάρι έβγαλε μία ακόμη selfie λίγο πριν αφήσουν μια για πάντα τον Λευκό Οίκο πριν δώσουν τα... κλειδιά στον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια

Τζο Μπάιντεν Τζιλ

Λίγο πριν ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν αποχαιρετήσουν τον Λευκό Οίκο καλωσορίζοντας τους νέους ενοίκους αποφάσισαν να βγάλουν μια selfie οι δυο τους. 

«Μια ακόμα selfie για το δρόμο. Σε αγαπάμε, Αμερική» έγραψε ο Τζο Μπάιντεν πάνω από τη φωτογραφία τους την οποία και δημοσίευσε στο Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark