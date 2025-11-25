Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την κήρυξη συναγερμού για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε επίσης σε «κίνδυνο πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους».

Ταυτόχρονα, το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες. «Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

