Ισραήλ: Πλησιάζουμε στη διάλυση της Ταξιαρχίας της Ράφα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας τόνισε ότι οι δυνάμεις της Χαμάς στην Ράφα, την πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας έχουν σχεδόν διαλυθεί.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην ισραηλινή πρόταση που καλωσόρισε ο πρόεδρος Μπάιντεν. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Το δεύτερο πράγμα, που δεν έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο, είναι ότι δεν θα τερματίσουμε τον πόλεμο μέχρι να εξαλείψουμε τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στη Βουλή.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση αξιολόγησης της κατάστασης στην περιοχή της Ράφα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πολεμούν τα εναπομείναντα τάγματα της Χαμάς.

«Πλησιάζουμε ξεκάθαρα στο σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι έχουμε διαλύσει την Ταξιαρχία της Ράφα, ότι αυτή ηττήθηκε όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρομοκράτες, αλλά με την έννοια ότι δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως μαχητική μονάδα», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο προμήθειες βοήθειας σκότωσαν τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιους στη Γάζα σήμερα, δήλωσαν γιατροί. Ένα πλήγμα σε κέντρο διανομής τροφίμων στην πόλη της Γάζας, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, σκότωσε τρεις ανθρώπους. Μια άλλη επιδρομή, κοντά στην πόλη Μπάνι Σουχαϊλα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σκότωσε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων φρουρών που συνόδευαν φορτηγά βοήθειας, ανέφεραν γιατροί.

Τουλάχιστον 37.626 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 86.098 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, στον τελευταίο απολογισμό που έδωσε σήμερ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.