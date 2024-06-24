Μια γυναίκα από το Τέξας κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να πνίξει ένα τρίχονο κοριτσάκι, παλαιστινοαμερικανικής καταγωγής και μουσουλμανικού θρησκεύματος και η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό υποκινήθηκε από προκαταλήψεις και ότι η ύποπτη είχε κάνει σχόλια με ρατσιστικά κίνητρα.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο, αλλά τράβηξε σήμερα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αφού το Συμβούλιο Αμερικανικών Ισλαμικών Σχέσεων προσέφερε υποστήριξη στα θύματα και εξέδωσε μια ανακοίνωση που τα αναγνωρίζει με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή τους.

«Το αστυνομικό τμήμα στο Γιούλις εκτιμά ότι το έγκλημα διαπράχθηκε λόγω προκαταλήψεων και αυτό είναι μέρος της υπόθεσης καθώς έχει υποβληθεί στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ταράντ», ανέφερε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. Το γραφείο του εισαγγελέα είπε ότι εξετάζει την υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, το περιστατικό συνέβη σε μια πισίνα ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων στο προάστιο Γιούλις του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, όταν η ύποπτη μάλωσε με τη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, που βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τον εξάχρονο γιο της, και η τελευταία ρώτησε την μητέρα του κοριτσιού από που κατάγονται. Η ύποπτη, η οποία ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως η 42χρονη Ελίζαμπεθ Γουλφ, αποπειράθηκε να πνίξει το τρίχρονο κοριτσάκι και επιχείρησε να αρπάξει το 6χρονο αγόρι, αναφέρει η αστυνομική αναφορά.

Η μητέρα κατάφερε να βγάλει την κόρη της από το νερό, τόνισε η αστυνομία, και γιατροί έφτασαν στο σημείο και τα μικρά παιδιά έλαβαν ιατρική βοήθεια.

Η ύποπτη συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει αύξηση της ισλαμοφοβίας, της προκατάληψης κατά της Παλαιστίνης και αύξηση του αντισημιτισμού στις ΗΠΑ μετά την τελευταία έκρηξη βίας και συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα «βαθιά αναστατωμένος» από τις αναφορές για το περιστατικό.

Άλλα περιστατικά στις ΗΠΑ που έχουν συμβεί από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνουν το θανατηφόρο μαχαίρωμα τον Οκτώβριο ενός 6χρονου αγοριού στο Ιλινόις, το οποίο η αστυνομία είπε ότι ήταν στόχος επειδή ήταν παλαιστινοαμερικανικής καταγωγής και το μαχαίρωμα τον Φεβρουάριο ενός Παλαιστινο-αμερικανού στο Τέξας που η αστυνομία το χαρακτήρισε έγκλημα μίσους.

Ο πυροβολισμός τριών φοιτητών παλαιστινιακής καταγωγής τον Νοέμβριο στο Βερμόντ αντιμετωπίστηκε επίσης ως ύποπτο έγκλημα με κίνητρο μίσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

