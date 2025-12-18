Πλήρη νομική προστασία ζητά το Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφο δύο σελίδων που κατέθεσε με τις απαιτήσεις του προκειμένου να στηρίξει δάνειο από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια, ανέφερε διπλωμάτης της ΕΕ.

Το έγγραφο συζητήθηκε στο πλαίσιο τεχνικών διαβουλεύσεων στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Ειδικότερα, το έγγραφο, το οποίο είναι εκτενέστερο από την προηγούμενη εκδοχή του, περιλαμβάνει αιτήματα για πλήρη («λευκή επιταγή») νομική προστασία σε περίπτωση που το Κρεμλίνο προσφύγει δικαστικά κατά του Βελγίου για τη χρήση των δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον ίδιο διπλωμάτη.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα έχει αντιμετωπιστεί με επιφυλάξεις από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ εδώ και καιρό.

Πηγή: skai.gr

