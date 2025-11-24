Ισραήλ: Σύγκρουση του υπουργού Άμυνας με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για την 7η Οκτωβρίου

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς συγκρούεται εκ νέου με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, λέγοντας ότι διέταξε να επανεκτιμηθούν τα ευρήματα μιας εξωτερικής επιτροπής απόστρατων ανώτερων αξιωματικών που εξέτασε τις ευθύνες των IDF για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Η απόφαση του Εγιάλ Ζαμίρ ήταν να τιμωρήσει διοικητές και στρατηγούς.

Ο Κατς λέει επίσης ότι παγώνει τους διορισμούς ανώτερων στελεχών στις IDF μέχρι ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής, Ταξίαρχος (ε.α.) Γιαίρ Βολάνσκι, να υποβάλει τα ευρήματά του.

Ο Βολάνσκι πρόκειται να «εξετάσει διεξοδικά την έκθεση» που συνέταξε ο Υποστράτηγος (ε.α.) Σάμι Τούργκεμαν και μια ομάδα άλλων απόστρατων ανώτερων αξιωματικών, «συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ανάγκης για πρόσθετες έρευνες σε τομείς που οι IDF δεν έχουν διερευνήσει προηγουμένως... καθώς και την ολοκλήρωση ερευνών που η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν διεξήχθησαν σωστά και σε βάθος», αναφέρει ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Η ομάδα του Τούργκεμαν σημείωσε αρκετά θέματα που δεν ερευνήθηκαν καθόλου, με κυριότερο τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός Στρατός χειρίστηκε τις αναφορές που έλαβε από το 2018, οι οποίες περιέγραφαν την πρόθεση της Χαμάς να εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, γνωστή ως «Τείχη της Ιεριχούς».

Επιπλέον, ο Κατς λέει ότι ο Τούργκεμαν θα κληθεί να «διατυπώσει μια σύσταση για ίσα κριτήρια σχετικά με την εξαγωγή προσωπικών συμπερασμάτων», αφού ο Ζαμίρ ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι απέλυε και επέκρινε μια σειρά από αξιωματικούς που εμπλέκονταν στις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου, με βάση τα ευρήματα του Τούργκεμαν.

Ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε ότι ο Βολάνσκι θα υποβάλει τις συστάσεις του εντός 30 ημερών, «ώστε να μπορέσω να διαμορφώσω γρήγορα τη θέση μου σχετικά με τους ανώτερους διορισμούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων υπό την εξουσία μου, υπό το φως των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου».

Επιπλέον, ο Κατς λέει ότι η θέση του, σύμφωνα με την οποία οι αξιωματικοί που υπηρέτησαν στη Νότια Διοίκηση στις 7 Οκτωβρίου δεν θα προαχθούν, «παραμένει αμετάβλητη». Αυτό έρχεται μετά την απόφαση του Ζαμίρ ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την προαγωγή τριών ανώτερων αξιωματικών, των οποίων οι προαγωγές είχαν προηγουμένως αναβληθεί ή ακυρωθεί από τον Κατς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.