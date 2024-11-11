Ο Τραμπ, εμείς και ο κόσμος

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποκλείσει τον Μάικ Πομπέο και τη Νίκι Χέιλι από τη νέα του διακυβέρνηση και αυτομάτως απέρριψε δύο Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Για το πώς θα επιλέξει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να κινηθεί στο ζήτημα της Ουκρανίας έδωσε μία εικόνα ο σύμβουλος στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπράιαν Λάνζα, εξηγώντας ότι προτεραιότητα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης θα είναι η εγκαθίδρυση της ειρήνης και όχι η ανάκτηση εδαφών.

Ειδικότερα, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC ο κ. Λάνζα τόνισε πως «αν ο πρόεδρος Ζελένσκι έρθει στο τραπέζι και πει ότι μπορούμε να έχουμε ειρήνη μόνο αν έχουμε την Κριμαία, αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι σοβαρός. Η Κριμαία έχει χαθεί». Πρόσθεσε δε ότι «εάν προτεραιότητά σας είναι να πάρετε πίσω την Κριμαία και να πολεμήσουν Αμερικανοί στρατιώτες για να την πάρετε πίσω, είστε μόνοι σας».

Στην πραγματικότητα όλοι θα αποκτήσουν μία καλύτερη εικόνα για την εξωτερική πολιτική που θα επιλέξει να ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, και σε αυτό το ζήτημα αλλά και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή από το πρόσωπο που θα ορίσει να ηγηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, η σχετική ανακοίνωση για τον νέο υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα καθυστερήσει.

Την Τετάρτη ο Τραμπ θα γίνει δεκτός από τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε ότι επί τάπητος θα τεθούν οι κορυφαίες προτεραιότητες της Ουάσιγκτον για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, προσθέτοντας ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας προειδοποιώντας τον πως αντίθετη επιλογή θα φέρει περισσότερη αστάθεια στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η Γηραιά ήπειρος παραμένει ζαλισμένη και ανήσυχη εν όψει της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ με τον ίδιο να μοιάζει απολύτως παντοδύναμος στο εσωτερικό της χώρας του, αφού έχει ήδη τον έλεγχο της Γερουσίας και αναμένεται να «πάρει» και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, η επιστροφή Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο θα μπορούσε να σημάνει μία μοναχική και επικίνδυνη πορεία για την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή οικονομία βουλιάζει εδώ και μήνες στη στασιμότητα και ένας πόλεμος εξακολουθεί να παραμένει σε εξέλιξη στο… ανατολικό κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και μπορεί να είναι η στιγμή, σημειώνει στην ανάλυσή της η αμερικανική εφημερίδα, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν πως απαιτείται μία ισχυρή ηγεσία από τις δύο πιο ισχυρές οικονομίες της, ωστόσο Γερμανία και Γαλλία δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Και αυτό επειδή οι ηγεσίες τους έχουν πέσει θύματα των δυνάμεων, που έφεραν τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, απέπεμψε από τον τρικομματικό του συνασπισμό τον ισχυρογνώμονα υπουργό Οικονομικών αυτού οδηγώντας τη Γερμανία, κατά πάσα πιθανότητα, σε πρόωρες εκλογές- οι οποίες (σύμφωνα με δημοσκοπήσεις) δεν αποκλείεται να δείξουν και σε εκείνον την πόρτα της εξόδου, με την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» να κερδίζει έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, βλέπει τη δύναμή του να κινδυνεύει να του γλιστρήσει μέσα από τα χέρια. Η απόφασή του να κηρύξει πρόωρες εκλογές και να οδηγήσει τη χώρα του σε έναν μαραθώνιο προσπαθειών σχηματισμού νέας κυβέρνησης εν μέσω καλοκαιριού, έφερε τελικά ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός ετοιμόρροπου συνασπισμού – ανάχωμα στην άκρα δεξιά της Λεπέν που καραδοκεί εν όψει και των συζητήσεων του προϋπολογισμού στη χώρα.

O κόσμος προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα στην Τραμπ 2.0 εποχή. To ίδιο, όμως, κάνει και εκείνος παραμένοντας κλεισμένος στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα προσπαθώντας να βρει τα κατάλληλα πρόσωπα που αναλάβουν τους ρόλους - κλειδιά στη νέα του διακυβέρνηση.

