Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 41 νεκροί

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ανάμεσά τους 23 σε χωριό βόρεια της πρωτεύουσας Βηρυτού, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ, σε ανοικτό πόλεμο εναντίον της Χεζμπολά από την 23η Σεπτεμβρίου, ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα εναντίον οχυρών του λιβανικού σιιτικού κινήματος, συμμάχου του Ιράν, τόσο σε νότια προάστια της Βηρυτού, όσο και στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο.

Χθες όμως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοποίησε επίσης την κοινότητα Ααλαμάτ, στον νομό Τζμπάιλ (Βίβλος), με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και να τραυματιστούν άλλοι έξι», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός ίσως γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια «ανθρώπινα υπολείμματα».

Στοχοποιήθηκε σπίτι λίγη ώρα αφού μετέβη εκεί μέλος της Χεζμπολά, για να επισκεφθεί εσωτερικά εκτοπισμένους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας, διευκρινίζοντας πως το μέλος του κινήματος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει σωστικά συνεργεία να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια κτιρίου εντελώς ισοπεδωμένου, ενώ βαρύ μηχάνημα έργου, εκσκαφέας, απομακρύνει κομμάτια μπετόν.

Ο ισραηλινός στρατός έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα ακίνητα στα οποία, σύμφωνα με λιβανικά ΜΜΕ, βρίσκονταν σε κάποιες περιπτώσεις πρόσωπα συνδεόμενα με τη Χεζμπολά.

Η ζώνη αποκλείστηκε από τις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και μέλη της Χεζμπολά, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Δεκάδες άνθρωποι στοίβαξαν υπάρχοντά τους σε οχήματα κι εγκατέλειψαν το χωριό.

Μέσω Facebook ο Αλί Χαϊντάρ, που κατάγεται από εκεί, ανέφερε πως το σπίτι που έγινε στόχος ανήκε στον παππού του και σ’ αυτό φιλοξενούνταν 35 εσωτερικά εκτοπισμένοι από την Μπααλμπέκ (ανατολικά), κυρίως «γυναίκες και παιδιά».

Ο νομός Μπααλμπέκ, όπου η Χεζμπολά έχει ισχυρή παρουσία, σφυροκοπείται συστηματικά από το Ισραήλ εδώ και μέρες· δεκάδες χιλιάδες κατοικοί του αναγκάστηκαν να φύγουν.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εκεί, σημείωσε το υπουργείο Υγείας. Άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε επιδρομή στο χωριό Κασρ, στον νομό Χερμέλ, πάντα στον ανατολικό Λίβανο, κατά την ίδια πηγή.

Στον νότο, τρία μέλη υπηρεσίας πρώτων βοηθειών συνδεόμενης με τη Χεζμπολά σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου τους στην κοινότητα Αντλούν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως στοχοποίησε χθες ισραηλινούς στρατιωτικούς σε λιβανικά συνοριακά χωριά κι εξαπέλυσε ρουκέτες, πυραύλους και drones εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

Πέρα από την εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 30ή Σεπτεμβρίου χερσαίες επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολά στις παραμεθόριες περιοχές στον νότιο Λίβανο, για να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή περίπου 60.000 κατοίκων βορείων τομέων της επικράτειάς του που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρών του λιβανικού κινήματος από την 8η Οκτωβρίου 2023.

Από τότε έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.180 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, πάντα κατά τους αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.