Αυστρία: Το ακροδεξιό κόμμα κατέλαβε την πρώτη θέση

Μετά τη Γαλλία και την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, η ακροδεξιά επικράτησε και στην Αυστρία. Το Αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) κατέλαβε την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στην χώρα, καταγάγοντας την πρώτη του νίκη σε εθνική εκλογική διαδικασία.

Το κόμμμα 'ελαβε 25,7% των ψήφων, με βάση τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα.

Ακολούθησαν σε μικρή απόσταση η παράταξη της δεξιάς ÖVP (24,7%), στην κυβέρνηση αυτό το στάδιο, και οι Σοσιαλδημοκράτες του SPÖ (23,2%). Οι Πράσινοι συγκέντρωσαν το 10,7% των ψήφων.

«Οι ψηφοφόροι (...) έγραψαν ιστορία», είπε με ικανοποίηση σε οπαδούς του στη Βιέννη ο ηγέτης του κόμματος, Χέρμπερτ Κικλ, έδειξαν «τη βούληση να εγκαινιάσουν νέα πολιτική εποχή στην Αυστρία και στην Ευρώπη».

Μετά την επιτυχία του στις ευρωεκλογές, το FPÖ θέλει πλέον να κερδίσει και στις βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, αν και δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα βρει εταίρους που θα του επιτρέψουν να κυβερνήσει.

Ποιος είναι ο Χέρμπερτ Κικλ

Μετά το πολύκροτο σκάνδαλο Ibiza-gate, το Αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) δεν είχε εξασφαλίσει παρά μόλις τρεις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, ωστόσο πλέον θα διπλασιάσει τις έδρες που θα καταλάβει στο ημικύκλιο.

Το FPÖ ανέκτησε τη δύναμή του υπό την ηγεσία του ριζοσπαστικού Κικλ, ο ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του κόμματος το 2021.

Ο Κίκλ κατέκτησε πολλούς ψηφοφόρους χάρη ιδίως στον «αντιεμβολιαστικό» του λόγο, εν μέσω πανδημίας του νέου κορονοϊού, σε μια χώρα που ασφυκτιούσε εξαιτίας των δρακόντειων περιοριστικών μέτρων, τα οποία έφθαναν ως τον εγκλεισμό των ανεμβολίαστων.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ηγέτης του κόμματος της άκρας δεξιάς, 55 ετών, δηλώνει πως θέλει η Αυστρία να τηρήσει «ουδετερότητα», καταγγέλλει την ευρωπαϊκή υποστήριξη στο Κίεβο και τις κυρώσεις της ΕΕ στη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το κόμμα τοποθέτησε παντού αφίσες που έδειχναν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αγκαλιάζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Χέρμπερτ Κικλ ξεκαθάρισε χθες πως επιδιώκει να περάσει σε «νέο στάδιο», που δεν είναι άλλο από «την ομοσπονδιακή καγκελαρία»: «Αυτή η χώρα έχει ανάγκη επικεφαλής της κυβέρνησης που θα ανήκει στο FPÖ», πέταξε. Ήταν μάλλον χαρακτηριστικό το ότι επιτράπηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυστριακά ΜΜΕ να καλύψουν την εκλογική βραδιά της παράταξης.

Η ατμόσφαιρα δεν ήταν ιδιαίτερα γιορτινή στις τάξεις των συντηρητικών, η επίδοση των οποίων ήταν μειωμένη κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019, παρότι το κόμμα φάνηκε ικανοποιημένο που βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ δήλωσε πως έλαβε το «μήνυμα» των εκλογέων, υποσχόμενος να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη τους, σκληραίνοντας ιδίως τον αγώνα εναντίον «της παράνομης μετανάστευσης».

Στην Αυστρία η άκρα δεξιά είναι εδραιωμένη στο πολιτικό σκηνικό από τα χρόνια του 1980.

Σε αυτή τη χώρα κυβέρνησε για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2000: κάπου 250.000 άνθρωποι είχαν βγει τότε στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον της επιτυχίας του δημαγωγού Γεργκ Χάιντερ.

Το FPÖ, το οποίο ίδρυσαν πρώην ναζί τα χρόνια του 1950, είχε κυβερνήσει εκ νέου μεταξύ του 2017 και του 2019, πάντα μαζί με τους συντηρητικούς.

