Η Ιταλική κεντροαριστερά, με μεγαλύτερη δύναμη το Δημοκρατικό Κόμμα, κατάφερε να υπερισχύει στις περισσότερες μεγάλες πόλεις όπου χθες και σήμερα διεξήχθη ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταμέτρηση των ψήφων, η κεντροαριστερή συμμαχία υπερισχύει σε τέσσερις από τις πέντε πρωτεύουσες περιφερειών στις οποίες στήθηκαν οι κάλπες.

Πρόκειται για το Μπάρι, την Φλωρεντία, την Περούτζια και την Ποτέντσα της Κάτω Ιταλίας. Στο Καμπομπάσο, πρωτεύουσα της περιφέρειας Μολίζε, κερδίζει η κεντροδεξιά.

«Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση και λόγω του ότι θα είμαι η πρώτη γυναίκα, δήμαρχος της Φλωρεντίας. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, ένας μοναδικός μαραθώνιος», δήλωσε η Σάρα Φουνάρο. Πριν από λίγο, της τηλεφώνησε για να την συγχαρεί, η γραμματέας του «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν.

«Αναγνωρίζω την νίκη του Βίτο Λετσέζε, οι πολιτικές ισορροπίες της πόλης μας δεν αλλάζουν. Θα πρέπει να προβληματισθούμε, όμως, για το ότι στον δεύτερο γύρο, ψήφισε λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των εχόντων δικαίωμα», δήλωσε ο κεντροδεξιός υποψήφιος δήμαρχος της πρωτεύουσας της Απουλίας, Φάμπιο Ρομίτο. Συνολικά, το ποσοστό συμμετοχής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.