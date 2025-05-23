Φινλανδία: Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη φέρεται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο

Νέα ένταση στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου την Παρασκευή ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας.

Στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας η πολωνική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος που «εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς».

Η Βαρσοβία αναφέρει ότι η πολεμική της αεροπορία αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος χθες το βράδυ.

Ο Πολωνός υπουργός Εθνικής Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι επρόκειτο για ρωσικό αεροσκάφος SU-24 που «εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς».

Πρόσθεσε ότι η εντολή αναχαίτισης του αεροσκάφους εκδόθηκε από την κοινή επιχειρησιακή διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Πολωνικά αεροσκάφη εντόπισαν το αεροσκάφος, το αναχαίτισαν και ουσιαστικά το απέτρεψαν, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν υπάρχει ρωσική ανακοίνωση για το θέμα μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

