Έτοιμες για τη «σαρωτική» χερσαία επιχείρηση οι ισραηλινές δυνάμεις - Πάνω από 2.000 οι νεκροί και στις δύο πλευρές

Όλα δείχνουν ότι η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, για την εξουδετέρωση των κέντρων διοικήσεων της Χαμάς, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Τους 1.200 έφτασαν οι νεκροί στο Ισραήλ, ενώ στη Γάζα ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 900, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά την επίθεση της Χαμάς το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους μόνο σε μια συνοικία της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 4.600 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο.

Συνολικά οι νεκροί είναι πάνω από 2.000.

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ετοιμασίες πριν τη μεγάλη, «σαρωτική» όπως τη χαρακτήρισε η κυβέρνηση, χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούν οι ισραηλινές δυνάμεις, συγκεντρώνοντας χιλιάδες εφέδρους και ειδικές μονάδες στα σύνορα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε την έγκριση της Βουλής για την αύξηση στον αριθμό των εφέδρων, από 300.000 σε 360.000, την ίδια στιγμή που στα σύνορα με τη Γάζα έχουν ήδη λάβει θέσεις τουλάχιστον 35 τάγματα πεζικού.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η πολεμική αεροπορία και το πυρβολικό του Ισραήλ σφυροκοπούσε ακατάπαυστα με χιλιάδες πυραύλους τις θέσεις της Χαμάς στην περιοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πεζικό.

Τις τελευταίες ώρες, η ισραηλινή αεροπορία έχει επικεντρώσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή Al Furqan, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις της Χαμάς και εικάζεται πως από το συγκεκριμένο σημείο δινόταν η καθοδήγηση για τη μαζική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Αργά χτες το βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε τις βολές, στοχεύοντας την τοποθεσία από όπου ερρίφθησαν οι οβίδες, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Μπάιντεν: Πράξη απόλυτου κακού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ως «πράξη απόλυτου κακού».

«Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ. Θα στείλουμε το αεροπλανοφόρο και συζητάμε για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί. Είμαστε σε επικοινωνία. Θα μιλήσουμε με το Κονγκρέσο για να εγκριθεί βοήθεια. Δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα παγκόσμιας ασφαλείας» τόνισε και πρόσθεσε: «Σε όσα κράτη σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προειδοποιούμε: Μην το κάνετε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα υπάρχει βοήθεια από τις Μυστικές Υπηρεσίες για απελευθέρωση ομήρων, αλλά δεν ανέφερε εμπλοκή του αμερικανικού στρατού.

Τόνισε, ωστόσο, στον Νετανιάχου ότι θα πρέπει να αντιδράσει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου.

Επίσης επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί.

Το FBI ανακοίνωσε χθες ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν έχει συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες που να υποδεικνύουν μια απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ».

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Σφαγή στο Κφαρ Αζά

Σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητάς από τη σφαγή στο κιμπούτς Κφαρ Αζά. Σύμφωνα με το BBC, εντοπίστηκαν σοροί αμάχων να κείτονται στο έδαφος δίπλα σε καμένα σπίτια και πυρπολημένα αυτοκίνητα.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο αργά την Τρίτη, αφού μέχρι νωρίς χθες το πρωί οι μάχες συνεχίζονταν κοντά στο Κφαρ Αζά που βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σφαγή έγινε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κατά τις πρώτες ώρες της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς.

Όπως αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις οι άνθρωποι εκείνη την ώρα είτε κοιμόντουσαν, είτε ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν την ημέρα τους. Κανείς δεν φανταζόταν όσα συνέβησαν.

Ανάμεσα στους νεκρούς, βρέφη, ηλικιωμένοι... ολόκληρες οικογένειες. Κάποια από τα θύματα, σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αποκεφαλισμένα. Ένα από αυτά μία γυναίκα, τυλιγμένη με μία μωβ κουβέρτα από την οποία εξείχαν τα γυμνά της πόδια.

Την τραγωδία στο Κφαρ Αζά μαρτυρά επίσης και η κατεστραμμένη πύλη που οδηγούσε στο κιμπούτς καθώς όσοι προστάτευαν τον οικισμό είναι επίσης νεκροί. Οι σοροί τους τυλίγονται σε μαύρους, πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη.

Σχεδόν τέσσερις ημέρες αφότου η Χαμάς ξεκίνησε την άνευ προηγουμένου επίθεσή της στον εχθρό της, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να βομβαρδίζει τη Γάζα - σκοτώνοντας δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Το Ισραήλ λέει ότι υπήρξε άλλη μια ανταλλαγή πυρών στα σύνορά του με τον Λίβανο και ότι επίσης απάντησε με το ίδιο είδος μετά την εκτόξευση οβίδων από τη Συρία

