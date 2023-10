ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτος συζητούν το άνοιγμα ασφαλούς διαδρόμου για τους πολίτες της Γάζας Κόσμος 07:56, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό το ζήτημα, υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη», είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.