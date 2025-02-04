Μερτς: Οι βασικοί άξονες της εξωτερικής του πολιτικής

Ο Φρίντριχ Μερτς προετοιμάζεται για την καγκελαρία. Σε κεντρική ομιλία του στο Ίδρυμα Körber παρουσίασε ένα λεπτομερές πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, των Χριστιανοδημοκρατών, πιστεύει ότι θα διαδεχθεί τον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς στις βουλευτικές στις 23 Φεβρουαρίου, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώνεται και από τις δημοσκοπήσεις.



Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης περιέγραψε την παγκόσμια κατάσταση με μελανά χρώματα και έκανε λόγο για «αλλαγή εποχής». Δεν είναι μόνο η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία που δείχνει ότι «γινόμαστε μάρτυρες της διάβρωσης των αρχών μιας φιλελεύθερης και βασισμένης σε κανόνες τάξης πραγμάτων». Η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα συνεργάζονται σε έναν «ρεβανσιστικό, αντιφιλελεύθερο άξονα». Η Ρωσία, κατά τη γνώμη του, έχει πολύ μεγαλύτερες βλέψεις από την Ουκρανία και οι πυρηνικοί διηπειρωτικοί πύραυλοι της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στη Βόρεια Αμερική.

Οι υπουργοί πρέπει να ξέρουν βασικά αγγλικά…

Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Οι εταίροι της Γερμανίας είδαν στη σημερινή κυβέρνηση κυρίως διαφωνίες και έλλειψη σαφήνειας. Οι Γερμανοί υπουργοί συχνά δεν συμμετείχαν στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ ή απείχαν από ψηφοφορίες. Αυτό θα αλλάξει υπό την ηγεσία του. «Επιπλέον, δεν θα διορίσω κανέναν υπουργό ή υφυπουργό που δεν έχει τουλάχιστον βασικές γνώσεις αγγλικών», δήλωσε. Σε περίπτωση νίκης του στις εκλογές, θα συστήσει ένα συμβούλιο εθνικής ασφάλειας στην Καγκελαρία για τη χάραξη μιας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας.



Στο μέλλον και η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα γερμανικά συμφέροντα και, όσον αφορά το πολυσυζητημένο άσυλο, δήλωσε πως «μια χώρα που δεν παίρνει πίσω τους πολίτες της που είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, δεν θα λαμβάνει αναπτυξιακά κονδύλια». Το ίδιο θα ισχύει και για τις χώρες που έχουν «αμφίβολη σχέση με την τρομοκρατία».



Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως θα υπάρξουν περισσότερες απελάσεις στο μέλλον και «de facto απαγόρευση εισόδου» για ανθρώπους χωρίς έγκυρα χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων όσων δικαιούνται προστασία. Οι επικριτές του Μερτς επισημαίνουν πάντως ότι οι θέσεις του έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και δεν μπορούν να εφαρμοστούν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως ευκαιρία

Κατά τη γνώμη του, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί λόγο πανικού, αλλά μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους και μια ευκαιρία. «Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε άλλους για να λύσουμε τα προβλήματά μας», είπε. Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.



Ακόμα, μετά τους δασμούς στις εισαγωγές που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα πρέπει να αποφευχθεί «ένα σπιράλ δασμών που θα έκανε φτωχότερους τόσο τους Ευρωπαίους όσο και τους Αμερικανούς». Αντ' αυτού, θα πρότεινε στις ΗΠΑ μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ακόμα και αν αυτό φαίνεται μη ρεαλιστικό προς το παρόν.



Όσον αφορά την Ουκρανία, ζητά «ειρήνη με ασφάλεια και ελευθερία», αντί για «υποταγή» στη Ρωσία. Ωστόσο, παρά την απαίτηση για στήριξη της Ουκρανίας, ο Μερτς τόνισε ότι «η Γερμανία δεν πρέπει να γίνει μέρος του πολέμου» και σε αυτό το σημείο συμφωνεί με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Τέλος, προκρίνει ότι είναι σκόπιμο να ενισχύσει τις σχέσεις με τη Γαλλία και την Πολωνία και γενικότερα με την ΕΕ και δήλωσε ότι ο ίδιος, ως καγκελάριος, θα αναλάβει περισσότερες ευθύνες σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η εφαρμογή των θέσεών του εξαρτάται και από τους κυβερνητικούς εταίρους και είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποιοι θα είναι.



