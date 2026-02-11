Η Ρώμη ευθυγραμμίζεται εκ νέου με το Βερολίνο, διαμηνύοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει η συζήτηση περί έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, όπως προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση επί σειρά ετών.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε την Τετάρτη ότι, παρόλο που η κυβέρνησή του συμφωνεί επί της αρχής με την ανάγκη κοινού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, το θέμα δεν προσφέρεται για συζήτηση όσο η Γαλλία και η Γερμανία διαφωνούν.

«Προτιμώ να αναζητούμε λύσεις σε θέματα στα οποία υπάρχει ήδη σύγκλιση μεταξύ των χωρών, αντί να ανοίγουμε συζητήσεις για ζητήματα όπου δεν υπάρχει συμφωνία», ανέφερε ο Ταγιάνι στο Sky TV. «Όταν δεν υπάρχει συναίνεση, δεν έχει νόημα να εγκλωβιζόμαστε σε μια αντιπαράθεση, ακόμη κι αν πρόκειται για θέματα που εμείς θεωρούμε θετικά».

Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη, ο Μακρόν είχε καλέσει την Τρίτη στη δημιουργία μηχανισμού για κοινό δανεισμό με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Η Γερμανία έσπευσε να απορρίψει την πρόταση, επισημαίνοντας ότι προέχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων παραγωγικότητας της Ένωσης.

Ακόμη και επί πρωθυπουργίας της Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλία συνέχισε να στηρίζει την ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού χρέους. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η Ρώμη έχει κινηθεί πιο κοντά στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, παίρνοντας αποστάσεις από κάποιες προτάσεις του Εμανουέλ Μακρόν περί ρυθμίσεων «Made in Europe», που προβλέπουν προνομιακή μεταχείριση ευρωπαϊκών εταιρειών σε διαγωνισμούς και κανόνες ενισχυμένου τοπικού περιεχομένου.



Η ιταλική πλευρά δεν κρύβει ότι η επιφυλακτική στάση της απέναντι στη συζήτηση για κοινό χρέος στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης αποσκοπεί στην αποφυγή εντάσεων με το Βερολίνο.

«Ήμουν πάντοτε υπέρ των ευρωομολόγων, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας», δήλωσε ο Ταγιάνι. «Δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που θα μας διχάσει. Πρέπει να εντοπίσουμε όσα μας ενώνουν και να προχωρήσουμε».



