Μερτς και Τραμπ συμφώνησαν στην ανάγκη επίλυσης των εμπορικών διαφορών

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην ανάγκη γρήγορης επίλυσης των εμπορικών διαφορών στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία τους από τότε που ο Μερτς ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές αυτής της εβδομάδας, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ συνεχάρη τον Μερτς για την ανάληψη των καθηκόντων του, είπε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, ενώ ο Μερτς τον διαβεβαίωσε ότι «80 χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας απαραίτητος φίλος και εταίρος της Γερμανίας».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη στενής συνεργασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο εκπρόσωπος.

Ο Μερτς έχει υιοθετήσει έναν έντονα επικριτικό τόνο της κυβέρνησης Τραμπ, έχοντας προειδοποιήσει πως η Ευρώπη έπρεπε να λειτουργεί πιο ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένης της φαινομενικής αδιαφορίας της κυβέρνησης Τραμπ για τη μοίρα της ενώ επέκρινε επίσης τα «τελείως εξωφρενικά» σχόλια που «έρρεαν» από την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του νυν Προέδρου, συγκρίνοντάς τα με εχθρικές επεμβάσεις από τη Ρωσία.

Επιπλέον ήταν επίσης επικριτικός για την εκτεταμένη επιβολή δασμών από τον Τραμπ που είναι ιδιαίτερα επιζήμιοι για την εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία της Γερμανίας, ζητώντας αντ' αυτού την πλήρη κατάργηση των δασμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

