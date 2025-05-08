Ο Νετανιάχου εύχεται επιτυχία στον «πρώτο πάπα από τις ΗΠΑ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχήθηκε στον «πρώτο πάπα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τον Λέοντα ΙΔ', επιτυχία στη συμφιλίωση όλων των θρησκειών.

«Εύχομαι στον πρώτο πάπα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτύχει στην προώθηση της ελπίδας και της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των πίστεων», δήλωσε ο Νετανιάχου στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

