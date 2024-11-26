Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τις αναφορές Μέρκελ για την περίοδο των μνημονίων

Στα όσα αναφέρει η 'Ανγκελα Μέρκελ στα απομνημονεύματά της για την δύσκολη περίοδο των μνημονίων και την κυβέρνηση Τσίπρα, αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

«Προτείνουμε οι σημερινοί κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι του χτες, όσοι δηλαδή επιδίδονται εδώ και χρόνια στην απαξίωση του έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάσουν με προσοχή όσα γράφει η Γερμανίδα πρώην καγκελάριος».

Ακολούθως επιτίθεται σε όσους "συκοφάντησαν" τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα: «Θα διαπιστώσουν ότι τα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα της 'Αγκελα Μέρκελ, που αφορούν στην Ελλάδα, είναι η εκδίκηση της ιστορίας για τα ψέματα με τα οποία το αντιΣYΡΙΖΑ μέτωπο και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασυκοφάντησαν τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Δεν περιμένουμε να ζητήσουν συγγνώμη για το ρόλο τους τόσο κατά την περίοδο των δύσκολων διαπραγματεύσεων, όσο και μετά από αυτές. Είναι όμως βέβαιο ότι η δημοκρατική κοινή γνώμη, που επί χρόνια βομβαρδίζεται από την προπαγάνδα τους, θα πειστεί οριστικά για το ποιος ήταν ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα στη σωτηρία της χώρας. Αλλά ποιος ήταν τελικά ο ρόλος και εκείνων που ακόμη και σήμερα κουνούν το δάχτυλο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.