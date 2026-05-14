Μερική άρση αποκλεισμού για τους 1.700 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο Μπορντό

Κοπάζει το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία που αγκυροβόλησε στο Μπορντό το πρωί της Τετάρτης, λόγω «ύποπτου συμπτώματος» και του θανάτου ενός ηλικιωμένου.

Ο συναγερμός σίγησε καθώς οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός «επεισοδίου γαστρεντερίτιδας», ανακοινώνοντας παράλληλα μερική άρση της καραντίνας.

Χθες, περισσότερα από 1.700 άτομα τέθηκαν σε περιορισμό, καθώς 80 άνθρωποι που βρίσκονταν στο πλοίο εμφάνισαν πεπτικές διαταραχές, ενώ σημειώθηκε και ο θάνατος ενός άνδρα περίπου 90 ετών, που τελικά όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, «καμία σχέση δεν είχε με την κατάσταση».

Άρση της απαγόρευσης αποβίβασης για τα άτομα χωρίς συμπτώματα

«Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής ανάλυσης των βιολογικών δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν» στους ασθενείς του πλοίου «επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται πράγματι για επεισόδιο γαστρεντερίτιδας ιογενούς προέλευσης», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η νομαρχία και η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας (ARS). Τα συμπεράσματα αυτά οδήγησαν στην «άρση της απαγόρευσης αποβίβασης» για τα άτομα χωρίς συμπτώματα και στη «διατήρηση της απομόνωσης» για όσους έχουν προσβληθεί.

Από τους 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανούς και Ιρλανδούς, οι 80 «παρουσίασαν συμπτώματα συμβατά με οξεία γαστρεντερική λοίμωξη», είχε αναφέρει νωρίτερα η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Νέας Ακουιτανίας, αποκλείοντας οποιαδήποτε σχέση με τα κρούσματα χανταϊού που είχαν εντοπιστεί στο κρουαζιερόπλοιο Hondius. Οι ασθενείς, υπό την παρακολούθηση του γιατρού του πλοίου, απομονώθηκαν στις καμπίνες τους.

Η κατάσταση γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη στιγμή που το πλοίο -στο οποίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος ινδικής υπηκοότητας- έφθανε στο λιμάνι του Μπορντό.

Το κρουαζιερόπλοιο Ambition της βρετανικής εταιρείας Ambassador Cruise Line, που απέπλευσε από τα νησιά Σέτλαντ βόρεια της Σκωτίας στις 6 Μαΐου, είχε προηγουμένως προσεγγίσει το Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη. Το πλοίο προβλέπεται κανονικά να συνεχίσει προς το λιμάνι του Φερόλ, στη βόρεια Ισπανία, πριν επιστρέψει στο Λίβερπουλ στις 22 Μαΐου.

Τη Δευτέρα «εμφανίστηκαν πεπτικά συμπτώματα» μεταξύ των επιβατών ενώ το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη, με «αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων» παρόμοιο με εκείνον που παρατηρείται σε «επιδημίες ιογενούς γαστρεντερίτιδας», διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο δρ Καρίμ Ταραρμπίτ, ιατρικός σύμβουλος της ARS.

Κατά τη διάρκεια της στάσης στη Βρέστη, ένας 92χρονος Βρετανός επιβάτης πέθανε πάνω στο πλοίο από καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τις αρχές. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε αυτόν τον θάνατο και την κατάσταση στο πλοίο», πρόσθεσε ο δρ Ταραρμπίτ.

Σύμφωνα με το λιμάνι του Μπορντό, η σορός του εκλιπόντος παραμένει στο πλοίο «σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις».

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, το οποίο είναι νηολογημένο στις Μπαχάμες, δήλωσε την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε για «αύξηση των κρουσμάτων μετά την επιβίβαση στο Λίβερπουλ», στις 9 Μαΐου. Οι πρώτες αναλύσεις που έγιναν πάνω στο πλοίο είχαν αποκλείσει αρχικά την παρουσία νοροϊού, κατηγορίας λοιμογόνων παραγόντων που προκαλούν γαστρεντερίτιδα στους ανθρώπους.

Η εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει το προγραμματισμένο ταξίδι ή αν θα επιστρέψει στο αρχικό λιμάνι αναχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση.

Ο συναγερμός σήμανε λόγω χανταϊού

Μετά τις φήμες που έκαναν λόγο για παρουσία χανταϊού στο πλοίο και για να «αποφευχθεί κάθε πανικός», οι αρχές εξήγησαν ότι έλαβαν τα μέτρα αυτά «διευρυμένης προφύλαξης» νωρίς το πρωί, εξαιτίας «του διεθνούς πλαισίου» και της «έλλειψης πληροφοριών» που είχαν δοθεί από το πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές στο Μπορντό αποκλείουν κάθε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Οι επιδημίες γαστρεντερίτιδας είναι σχετικά συχνές στα κρουαζιερόπλοια, καθώς πρόκειται για κλειστούς χώρους. Το μεγάλο λιμάνι του Μπορντό αναφέρει ότι καταγράφονται δύο έως τρεις τέτοιες επιδημίες κάθε χρόνο, ανάμεσα στις περίπου εξήντα προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι. Ωστόσο, η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας (ARS) διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο πλοίο και διευκρινίζει ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα απομόνωσης των ασθενών, παράλληλα με αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και των κανόνων υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της εντατικότερης απολύμανσης των επιφανειών.

Παρά τις συστάσεις που είχαν δοθεί στους επιβάτες -ιδίως πριν επισκεφθούν τους μπουφέδες του πλοίου- πολλές μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφουν συμπεριφορές επιβατών που θεωρούνται ιδιαίτερα προβληματικές ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής.



