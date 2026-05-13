Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο έπειτα από θάνατο επιβάτη

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό. Αιτία ήταν ο θάνατος ενός επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε σε γαστρεντερίτιδα.

Περισσότερα από 1.700 άτομα παραμένουν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρεστ στη Βρετάννη, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το AFP από τις υγειονομικές αρχές.

Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, πέρα από τον ηλικιωμένο άνδρα περίπου 90 ετών που πέθανε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις, για να διαπιστωθεί η πιθανή παρουσία νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνισε ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, έκανε στάσεις στο Μπέλφαστ, στο Λίβερπουλ και στο Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, απ’ όπου προβλέπεται κανονικά να αναχωρήσει ξανά με προορισμό την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το πλοίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι, χωρίς να έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Επιβάτες φωτογράφιζαν την πρωτεύουσα της περιοχής Ζιρόντ από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Καμία σχέση με χανταϊό

Οι πρώτες αναλύσεις πάνω στο πλοίο δεν έδειξαν την ύπαρξη νοροϊού, όμως αναμένονται τα αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπορντό, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων - εμετοί και διάρροιες - σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στο Μπρεστ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο ηλικιωμένος επιβάτης πέθανε πριν από την άφιξη στο λιμάνι της βρετονικής πόλης.



Πηγή: skai.gr

