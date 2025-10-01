«Άδικο» χαρακτηρίζουν πηγές της Χαμάς το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Πηγές της οργάνωσης μιλώντας στη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat υποστηρίζουν ότι το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου «κλίνει προς τη μία πλευρά και δημιουργεί αδικία», εξυπηρετώντας τα ισραηλινά παρά τα παλαιστινιακά συμφέροντα. Ωστόσο, διευκρίνισαν για ακόμα μία φορά ότι θα εξετασθεί «θετικά».

Οι πηγές προσθέτουν ότι δεν έχει οριστεί σαφής ημερομηνία για το πότε η Χαμάς θα απαντήσει για το σχέδιο, αλλά οι μεσολαβητές της έχουν ζητήσει να δράσει γρήγορα δίνοντάς της περιθώριο δύο ημερών.

Παράλληλα, οι πηγές αναφέρουν ότι ενώ τα σημεία που εμπεριέχονται στο σχέδιο περιγράφονται εκτενώς και λεπτομερώς, δεν περιέχουν πραγματικές εγγυήσεις για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Προσθέτουν δε, ότι ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι νεκροί, καθώς όπως λένε απαιτείται χρόνος για τον εντοπισμό των τόπων ταφής των δολοφονημένων αιχμαλώτων εντός της Λωρίδας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς εντός 72 ωρών.

Πηγές της Χαμάς εντός της Λωρίδας υποστηρίζουν στην εφημερίδα ότι σε συνομιλία με την ηγεσία της οργάνωσης στο εξωτερικό, τόνισαν τη σημασία της θετικής αντίδρασης στο σχέδιο προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Η στρατιωτική πτέρυγα της ομάδας φαίνεται πως συμφωνεί επίσης με αυτήν την προσέγγιση.

Πάντως, νωρίτερα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού». Όπως είπε, η Χαμάς δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.