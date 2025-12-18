Λογαριασμός
Η Μελόνι ανοίγει τον δρόμο για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, με προϋποθέσεις για τους αγρότες

«Η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία, μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες από την ΕΕ», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Τζόρτζια μελόνι

Η Ιταλία είναι έτοιμη να στηρίξει μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νοτιοαμερικανικής κοινής αγοράς Mercosur, μόλις επιλυθούν τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι.

«Η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία, μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, οι οποίες εξαρτώνται από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούν να διαμορφωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε η Μελόνι σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε δηλώσει ότι η Μελόνι τον διαβεβαίωσε πως στηρίζει τη συμφωνία με τη Mercosur, ζητώντας ωστόσο χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη εσωτερική πολιτική στήριξη στην Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Mercosur Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία
