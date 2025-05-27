Τα διατάγματα Τραμπ για την πυρηνική βιομηχανία θα ενισχύσουν τις τιμές του ουρανίου και τις επενδύσεις

Ο τελευταίος γύρος εκτελεστικών διαταγμάτων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την πυρηνική βιομηχανία των ΗΠΑ, ενδέχεται να αναζωογονήσει την αγορά ουρανίου και να επαναφέρει το επενδυτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Οι τιμές spot του ουρανίου έχουν υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με τα υψηλά του 2023, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές αποσύρθηκαν υπό τον φόβο ύφεσης και γεωπολιτικής αστάθειας.

Οι τιμές έπεσαν πρόσφατα στα 64,30 δολάρια ανά λίβρα φέτος, μετά την άνοδο στα 82 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2023, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, εξαιτίας της παγκόσμιας ώθησης για καθαρή ενέργεια και των προσδοκιών για περιορισμένη προσφορά.

Ωστόσο, τα νέα εκτελεστικά διατάγματα, που υπογράφηκαν την Παρασκευή, θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στην εγχώρια παραγωγή ουρανίου στις ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς.

Η ζήτηση αυξάνεται κυρίως λόγω των data centers που απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας για να τροφοδοτήσουν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, και η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ελκυστική επιλογή για τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Amazon, η Google, η Microsoft και η Meta, χάρη στην αξιοπιστία και το σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Ωστόσο, τα πυρηνικά έργα βρίσκονται αντιμέτωπα με ολοένα και αυξανόμενο κόστος και έντονο ανταγωνισμό από τις μονάδες φυσικού αερίου. Ο πυρηνικός σταθμός Vogtle, ο τελευταίος που τέθηκε σε λειτουργία στις ΗΠΑ, ξεπέρασε τον προϋπολογισμό κατά 16 δισ. δολάρια και καθυστέρησε για αρκετά χρόνια.

Ο Curtis Moore, ανώτερος αντιπρόεδρος της Energy Fuels, επισήμανε ότι η παρούσα αδυναμία της αγοράς ουρανίου καθιστά δύσκολη την προώθηση νέων εγχώριων έργων, εξαιτίας της περιορισμένης επενδυτικής διάθεσης, μια εκτίμηση που συμμερίζονται και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών του κλάδου, όπως η Energy Fuels (UUUU.A), η Uranium Energy Corp (UEC.A) και η Encore Energy (EU.O), κατέγραψαν πτώση 13%, 23% και 53% αντίστοιχα φέτος.

Την Παρασκευή, μετά την υπογραφή των διαταγμάτων, οι μετοχές τους αυξήθηκαν μεταξύ 17% έως 23%.

«Τα διατάγματα αυτά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη ότι τα ομοσπονδιακά κεφάλαια που έχουν ήδη δεσμευτεί για την υποστήριξη της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας πυρηνικών καυσίμων θα διατεθούν άμεσα, κάτι που με τη σειρά του θα προσελκύσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις», δήλωσε ο Nick Amicucci της Evercore ISI.

Οι αναλυτές βλέπουν περαιτέρω άνοδο, με τις τιμές κινήτρων για νέα παραγωγή ουρανίου να εκτιμώνται πάνω από τα 100 δολάρια ανά λίβρα.

«Ακόμη και πριν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη φρενίτιδα για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR), οι προοπτικές για το ουράνιο ήταν ισχυρές», δήλωσε ο Robert Crayfourd της Geiger Counter.

Οι τιμές spot κυμαίνονται σήμερα γύρω στα 70 δολάρια ανά λίβρα, ενώ τα μακροχρόνια συμβόλαια βρίσκονται κοντά στα 80 δολάρια.

«Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση των συμβολαίων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη μακροχρόνια τροφοδοσία», δήλωσε ο Marco Mencini, επικεφαλής έρευνας της Plenisfer Investments.

Αυτή τη στιγμή, οι αμερικανικές εταιρείες κοινής ωφέλειας διατηρούν αποθέματα ουρανίου για λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ η σύναψη νέων συμβολαίων έχει μειωθεί κατά 40% το 2024.

Τα εκτελεστικά διατάγματα περιλαμβάνουν και οδηγία για την επιτάχυνση της αδειοδότησης νέων αντιδραστήρων, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τις συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και παρόχων ενέργειας.

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μέτρο άμυνας εν καιρώ πολέμου», δήλωσε ο Justus Parmar της Fortuna Investments. «Παράγουμε μόνο 1 εκατομμύριο λίβρες ουρανίου ετησίως ενώ καταναλώνουμε 50 εκατομμύρια. Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πλέον επιλογή – είναι αναγκαιότητα».

Οι ειδικοί του κλάδου αναμένουν ότι η πολιτική αυτή θα επιταχύνει την εγκατάσταση μικρών αντιδραστήρων, θα ενισχύσει τις ροές κεφαλαίων και θα στηρίξει την παράταση ζωής υφιστάμενων αντιδραστήρων.

Ο Travis McPherson της NexGen Energy προβλέπει «αγώνα δρόμου για τη διασφάλιση πηγών ουρανίου».

«Θα είναι σαν μουσικές καρέκλες, πολλοί θα μείνουν όρθιοι χωρίς καρέκλα», σχολίασε χαρακτηριστικά.



