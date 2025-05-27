Αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο απολύσεων έρχεται ο Καναδάς μετά από το κλείσιμο αυτή την Κυριακή της παλαιότερης εταιρείας της, της Hudson's Bay, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Η εταιρεία, ηλικίας 355 ετών, αναφέρει δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, θα κλείσει την Κυριακή όλα της τα καταστήματα απολύοντας περίπου 8.347 υπαλλήλους - περίπου το 89% του τρέχοντος εργατικού δυναμικού της - μέχρι την 1η Ιουνίου, όταν και θα ολοκληρώσει την εκκαθάριση περισσότερων από 80 καταστημάτων της σε όλη τη χώρα.

Άλλοι 899 υπάλληλοι πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους γύρω στις 15 Ιουνίου, με περίπου 120 να παραμένουν για να βοηθήσουν στην τελική εκκαθάριση του γίγαντα του λιανικού εμπορίου.

Η Hudson's Bay μην μπορώντας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να κρατήσει ζωντανά τα 80 καταστήματά της και τα άλλα 16 υπό την επωνυμία Saks, άρχισε να τα ρευστοποιεί και να αναζητά έναν τρόπο να αποφύγει τον πλήρη θάνατο των εμπορικών σημάτων της.

Η Hudson's Bay ιδρύθηκε το 1670 ως επιχείρηση εμπορίας γούνας που έλεγχε μεγάλο μέρος της γης, της οικονομίας και των σχέσεων με τους ιθαγενείς της χώρας.

