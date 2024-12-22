«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Οι χώρες μας βρέθηκαν, συχνά, σε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Με τις χώρες του Βορρά και τις λεγόμενες "φειδωλές χώρες" από την μία, και εκείνες του Νότου από την άλλη, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι ξόδευαν υπερβολικά χρήματα. Κάτι που θεωρώ ότι βασίζεται σε προκαταλήψεις», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο τέλος της Συνόδου Βορρά-Νότου, στην Λαπωνία της Φινλανδίας.

«Οι χώρες αυτές συναντήθηκαν εδώ, μαζί, για να συζητήσουν σχετικά με την ασφάλεια και αυτό αποδεικνύει πως καταλάβαμε ότι ο κόσμος άλλαξε και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αν δεν κατανοήσουμε την οπτική γωνία και τα προβλήματα των άλλων», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Θέλουμε να υπερασπίσουμε τα εξωτερικά σύνορα και δεν εννοούμε να επιτρέψουμε στην Ρωσία ή στις εγκληματικές οργανώσεις να ναρκοθετήσουν την ασφάλειά μας» είπε, παράλληλα η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης. Με αναφορά στο μεταναστευτικό, δήλωσε ότι αύριο, σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ρώμη, θα εξεταστεί το θέμα των κλειστών κέντρων για αιτούντες άσυλο που η χώρα της δημιούργησε στην Αλβανία, και ποια γραμμή θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Σχετικά, τέλος, με τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε:

«Γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με το τι θα συμβεί με τον Τραμπ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να κάνει η Αμερική για εμάς, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας και χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. Τα σημεία εκκίνησής μας είναι διαφορετικά, πρέπει να συναντηθούμε στα μισά του δρόμου. Θεωρώ ότι, σχετικά με τον Τραμπ δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στις φήμες. Παραδείγματος χάρη, άκουσα ότι δήλωσε πως "εργαζόμαστε για την ειρήνη αλλά δεν μπορούμε να την πετύχουμε εγκαταλείποντας την Ουκρανία". Πρόκειται, περίπου, για τα όσα λέω και εγώ εδώ και χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η βούληση του νέου Αμερικανού προέδρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.