Το αφεντικό της Alibaba, Τζακ Μα, «μακρύ χέρι» του Πεκίνου για τον εκφοβισμό επιχειρηματία

Η κινεζική κυβέρνηση στρατολόγησε τον Τζακ Μα, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Alibaba, σε μια εκστρατεία εκφοβισμού επιχειρηματία, τον οποίο το καθεστώς ήθελε να χρησιμοποιήσει με στόχο την εκκαθάριση κορυφαίου αξιωματούχου, σύμφωνα με έγγραφα που είδε ο βρετανικός Guardian.

Ο επιχειρηματίας «Χ» (ο Guardian δεν αποκαλύπτει το όνομά του για να προστατέψει την οικογένειά του που βρίσκεται ακόμη στην Κίνα) ήρθε αντιμέτωπος με σειρά απειλών από το κινεζικό κράτος, που προσπαθούσε να τον πείσει να επιστρέψει στην Κίνα από τη Γαλλία, όπου ζούσε. Ο «Χ» δέχτηκε μπαράζ απειλητικών τηλεφωνημάτων, συνελήφθη η αδερφή του, ενώ εκδόθηκε και κόκκινη ειδοποίηση μέσω της Ιντερπόλ.

Ως αποκορύφωμα, τον Απρίλιο του 2021 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τζακ Μα. «Είπαν ότι είμαι ο μόνος που μπορεί να σε πείσει να επιστρέψεις» του είπε ο Μα.

Ο Χ, ο οποίος γνώριζε τον Μα εδώ και πολλά χρόνια, ηχογράφησε την κλήση. Είχε κάνει το ίδιο για κλήσεις που είχε λάβει από άλλους φίλους, καθώς και από Κινέζους αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι είχαν τηλεφωνήσει τις προηγούμενες εβδομάδες, όλοι με το ίδιο μήνυμα.

Τα αντίγραφα αυτών των τηλεφωνικών κλήσεων που παρουσιάστηκαν σε γαλλικό δικαστήριο, μαζί με άλλα νομικά αρχεία, παρέχουν μια σπάνια εικόνα για ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κινεζικό καθεστώς προκειμένου να ασκήσει την επιρροή του σε όλο τον κόσμο.

Τα ευρήματα αποτελούν μέρος του πρότζεκτ «China Targets» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), στην οποία συμμετέχει ο Guardian, το Radio France και ο γαλλικός Monde.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε κατασκευασμένα τα στοιχεία.

Απειλή έκδοσης

Ο 48χρονος Χ, πολίτης της Σιγκαπούρης που γεννήθηκε στην Κίνα, βρισκόταν στο Μπορντό, όταν έλαβε το τηλεφώνημα από τον Μα. Ένα χρόνο νωρίτερα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του από την κινεζική αστυνομία με την κατηγορία του οικονομικού εγκλήματος. Στη συνέχεια, η Κίνα είχε εκδώσει ειδοποίηση εναντίον του μέσω της Ιντερπόλ. Οι γαλλικές αρχές κατάσχεσαν το διαβατήριό του, ενώ εξέταζαν το ενδεχόμενο έκδοσής του.

Τα απομαγνητοφωνημένα μηνύματα δείχνουν πως κατά το τηλεφώνημα ο Μα υπαινίχθηκε ότι όλα τα προβλήματα του Χ θα λύνονταν αν βοηθούσε στη δίωξη του Σουν Λιτζούν, ενός Κινέζου πολιτικού που είχε χάσει την εύνοια του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Σουν διώκονταν για δωροδοκία και χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. «Τα κάνουν όλα αυτά για τον Σουν, όχι για εσένα» είπε ο Μα στον Χ.

Ο Σουν, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ασφαλείας, ανέλαβε το 2017 την επίβλεψη της ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια μαζικών διαμαρτυριών κατά της καταστολής των δημοκρατικών ελευθεριών από το Πεκίνο. Είχε συλληφθεί ένα χρόνο πριν ο Χ αρχίσει να λαμβάνει τα τηλεφωνήματα. Αργότερα, η Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης Πειθαρχίας (CCDI) κατήγγειλε τον Σουν για «εξαιρετικά διογκωμένες πολιτικές φιλοδοξίες» και «αυθαίρετη διαφωνία με τις κεντρικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές».

Έγινε ένας από τους πολλούς κορυφαίους αξιωματούχους που βρέθηκαν στο στόχαστρο της εκτεταμένης εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Σι Τζινπίνγκ, η οποία σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε απώτερο στόχο την εκκαθάριση πολιτικών αντιπάλων.

«Δεν έχεις άλλη λύση»

Από την ηχογραφημένη κλήση του Μα στον Χ φαίνεται ότι το αφεντικό της Alibaba δεν ήταν χαρούμενο για την εμπλοκή του στην υπόθεση. «Γιατί με μπλέξατε σε αυτό;» ρώτησε τον Χ.

Όπως και ο Σουν, ο Μα είχε χάσει την εύνοια του καθεστώτος του Σι. Έπειτα από ομιλία του τον Οκτώβριο του 2020, στην οποία επέκρινε τις κινεζικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, δέχτηκε επανειλημμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προστίμου 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.

Το τηλεφώνημα στον Χ έγινε έξι μήνες αργότερα. Ο Μα εξήγησε στο τηλεφώνημα ότι είχαν επικοινωνήσει μαζί του Κινέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας. «Μου μίλησαν πολύ σοβαρά», είπε ο Μα στον Χ. «Λένε ότι εγγυώνται πως αν επιστρέψεις τώρα, θα σου δώσουν την ευκαιρία να εξαιρεθείς... Δεν έχεις άλλη λύση... η θηλιά θα σφίγγει όλο και περισσότερο».

Αργότερα, ο Μα κάλεσε τον δικηγόρο του Χ για να επαναλάβει το μήνυμα.

Ο Χ δεν επέστρεψε στην Κίνα και οι δικηγόροι του πολέμησαν την έκδοσή του στα γαλλικά δικαστήρια.

Οι κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που απαγγέλθηκαν εναντίον του Χ στην Κίνα, ένα χρόνο πριν από την κλήση του Μα, αφορούσαν τη σύνδεσή του με μια πιστωτική πλατφόρμα, την Tuandai.com. Ο ιδρυτής αυτής της εταιρείας φυλακίστηκε για 20 χρόνια για παράνομη συγκέντρωση χρημάτων.

Η κινεζική αστυνομία πίστευε ότι είχε προσπαθήσει να κρύψει μέρος των υπεξαιρεμένων κεφαλαίων όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.