Σε συμφωνία επί ενός πακέτου νομοσχεδίων για τις δαπάνες κατάληξαν την Πέμπτη Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, αποτρέποντας τον κίνδυνο μερικής παράλυσης (shutdown) του ομοσπονδιακού κράτους που πυροδότησε η άρνηση των Δημοκρατικών να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χωρίς τη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές συμφώνησαν την Πέμπτη επί πέντε νομοσχεδίων δαπανών, αλλά αφαίρεσαν ένα έκτο νομοσχέδιο από το πακέτο, αυτό που αφορούσε τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), σύμφωνα με το CBS News.

Η χρηματοδότηση του DHS θα συνεχιστεί στο τρέχον επίπεδο για δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές επεξεργάζονται νέα συμφωνία για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας, ανέφερε το ενημερωτικό δίκτυο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε τη συμφωνία σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ελπίζω ότι τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί θα δώσουν το πολύ αναγκαίο, δικομματικό “ΝΑΙ”».

Η συμφωνία εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των υπουργείων Άμυνας, Υγείας, Οικονομικών, του ομοσπονδιακού δικαστικού συστήματος και άλλων φορέων έως το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026, στις 30 Σεπτεμβρίου.

«Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ενώθηκαν για να χρηματοδοτηθεί η συντριπτική πλειονότητα της κυβέρνησης έως τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα παρέχεται παράταση στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής Ακτοφυλακής, την οποία επεκτείνουμε και ανακατασκευάζουμε όσο ποτέ άλλοτε)», πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν να αφαιρεθεί η χρηματοδότηση του DHS από ένα ομοσπονδιακό πακέτο δαπανών ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη το Σαββατοκύριακο από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα.

Το DHS είναι ένα υπουργείο με πολλές υπηρεσίες υπό την εποπτεία του, όπως η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), η Ακτοφυλακή και η Μυστική Υπηρεσία.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE και της CBP έχουν αναπτυχθεί στη Μινεσότα στο πλαίσιο της επιθετικής επιχείρησης καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ στην πολιτεία.

Στη Μινεάπολη, πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου, ενώ ένστολος της Συνοριοφυλακής πυροβόλησε και σκότωσε τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι στις 24 Ιανουαρίου. Και οι δύο δολοφονίες, καθώς και η συνεχιζόμενη επιχείρηση κατά μετανάστευσης στην πολιτεία, έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Ο δεύτερος πυροβολισμός οδήγησε τους Δημοκρατικούς, και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, να αντιδράσουν στην έγκριση της χρηματοδότησης του DHS.

Μεταξύ των αλλαγών που επιδιώκουν οι Δημοκρατικοί όσον αφορά το DHS είναι η απαίτηση οι ομοσπονδιακοί πράκτορες να εξασφαλίζουν εντάλματα πριν προχωρήσουν σε συλλήψεις και η θέσπιση σαφέστερων κανόνων ταυτοποίησης.

Την Τετάρτη, ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές κλιμάκωσαν τα αιτήματά τους, ζητώντας ρητά την απομάκρυνση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, καθώς και δομικές αλλαγές τόσο στην ICE όσο και στη CBP.

«Αυτή η τρέλα», είπε ο Σούμερ, «αυτός ο τρόμος πρέπει να σταματήσει».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί αντέδρασαν, με τον Τζον Κόρνιν από το Τέξας να λέει ότι «οποιεσδήποτε αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος της λειτουργίας της κυβέρνησης».

Τι έπεται

Το νομοσχέδιο δαπανών είχε ήδη περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά στη Γερουσία χρειαζόταν 60 ψήφους για να προχωρήσει. Δεδομένου όμως ότι οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν μόνο 53 έδρες στο σώμα των 100 μελών, σημαίνει ότι η ψήφισή του απαιτούσε στήριξη από τουλάχιστον ορισμένους Δημοκρατικούς.

Έτσι εχθές, και πριν τελικά συμφωνήσει, όπως φαίνεται, η Γερουσία για την αφαίρεση του νομοσχεδίου που αφορά το DHS από το πακέτο των νομοσχεδίου, ναυάγησε η προσπάθειας έγκρισης του προϋπολογισμού, καθώς υπήρξαν 45 «ναι» και 55 «όχι». Όλοι οι Δημοκρατικοί ψήφισαν «όχι», καθώς και οκτώ Ρεπουμπλικανοί που δήλωσαν ότι ανησυχούν για σπάταλες στις δαπάνες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε: «Θα ψηφίσω “όχι” σε οποιαδήποτε νομοθεσία χρηματοδοτεί την ICE μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο και να αναμορφωθεί, και οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία είναι συντριπτικά ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα».

Το πακέτο των πέντε πλέον νομοσχεδίων, μετά την αφαίρεση αυτού για το DHS, θα πρέπει τώρα να εγκριθεί εκ νέου από τη Βουλή, τη Δευτέρα.

Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση για τα υπουργεία που περιλαμβάνονται στο πακέτο θα μπορούσε να λήξει μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέχρι να συνεδριάσει η Βουλή τη Δευτέρα. Οι επιπτώσεις, ωστόσο, θα είναι περιορισμένες, καθώς πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο.

Τι είναι το «μερικό shutdown»

Κατά τη διάρκεια του μερικού κλεισίματος, οι εργαζόμενοι που θεωρούνται «απαραίτητοι» για τη λειτουργία των υπηρεσιών που επηρεάζονται συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά δεν θα πληρωθούν έως ότου αποκατασταθεί η χρηματοδότηση –εκτός αν η κυβέρνηση βρει άλλες πηγές χρηματοδότησης– όπως έκανε ο Τραμπ πέρυσι με το στρατιωτικό προσωπικό.

Πόσο διήρκεσε το τελευταίο κλείσιμο

Το πιο πρόσφατο shutdown διήρκεσε 43 ημέρες, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου πέρυσι, καθιστώντας το το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί αρχικά αρνήθηκαν να στηρίξουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης, απαιτώντας οι Ρεπουμπλικανοί να συμφωνήσουν σε παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας για Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες επρόκειτο να λήξουν στο τέλος του έτους.

Τελικά, αρκετοί Δημοκρατικοί πέρασαν «στην άλλη πλευρά» για να βοηθήσουν να περάσει το νομοσχέδιο.

Κατά το shutdown περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τέθηκαν σε άδεια χωρίς αποδοχές ή εργάζονταν χωρίς πληρωμή. Η επισιτιστική βοήθεια βρέθηκε επίσης στον «αέρα», ενώ οι αερομεταφορές διαταράχθηκαν σοβαρά σε όλη τη χώρα.

Από το 1981 έχουν σημειωθεί συνολικά 16 «shutdowns» της κυβέρνησης, αν και ορισμένα διήρκεσαν μόνο λίγες ημέρες.



