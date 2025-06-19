Η Κίνα ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη διευρυμένη πολιτική της σχετικά με τη μηδενική πολιτική δασμών στις λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες (LDCs) που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο, με την κάλυψη των προϊόντων να αυξάνεται από 98% σε 100%.

Η νέα πολιτική τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου του 2024 στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου για το μεγαλύτερο άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας προς τις LDCs και τις αφρικανικές χώρες, δήλωσε η κινεζική αντιπροσωπεία στη διάρκεια μιας συνεδρίασης του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη (18 Ιουνίου).

Η ίδια αντιπροσωπεία ενημέρωσε τα μέλη του ΠΟΕ για μία πρόσφατη διακήρυξη της Κίνας και της Αφρικής, στην οποία το Πεκίνο εξέφρασε την ετοιμότητά του για τη διεύρυνση της πολιτικής μηδενικών δασμών σε ποσοστό κάλυψης 100% για το σύνολο των 53 αφρικανικών χωρών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

