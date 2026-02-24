Μεξικό: Έλληνες κάτοικοι περιγράφουν τον τρόμο που βιώνουν

Τη δραματική κατάσταση στο Μεξικό περιγράφουν μιλώντας στον ΣΚΑΪ΄Ελληνες που ζούν εκεί. Όπως λένε, οι συνθήκες είναι τόσο επικίνδυνες που αναγκάζονται να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η Κατερίνα Διαμαντή, καθηγήτρια εδώ και οκτώ χρόνια στο πανεπιστήμιο της Γκουανταλαχάρα, έλαβε το συγκεκριμένο βίντεο που φαίνεται να αποτυπώνει μέλη του καρτέλ να προκαλούν χάος στους δρόμους της πόλης, σε ομαδική συνομιλία με τους συναδέλφους της.

«Ήταν όλο το σκηνικό τρομακτικό. Τα αμάξια που καιγόντουσαν, άνθρωποι που τρέχανε πανικόβλητοι. Έχω δύο παιδάκια, μικρά και τα δύο και η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε.», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο εδώ στην Γκουανταλαχάρα. Ναρκέμποροι άρχισαν να καίνει αυτοκίνητα και πολλά λεωφορεία. Πυροβολισμούς, φωνές, ανθρώπους να τρέχουν, αμάξια που καιγόντουσαν. Όλα αυτά ήταν πολύ τρομακτικά».

Σύμφωνα με την κα Διαμαντή, τα παραπάνω είναι συνήθης τακτική των ναρκεμπόρων που πολλές φορές τραβάνε οι ίδιοι βίντεο ως κατόρθωμα

«Ήτανε πόλεμος, πόλεμος. Όπως στην τηλεόραση», σχολιάζει ο Χέρμαν Κότσιρας, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Γκουανταλαχάρα.

«Ο κόσμος που ήταν έξω τρελάθηκε, δεν μπορούσε να επιστρέψει σπίτι, δεν υπήρχε μετρό, δεν υπήραν λεωφορεία. Μετά ήρθαμε στο σπίτι δεν μπορούσαμε να πάμε έξω, ήταν η μεγάλη πόλη της Γουανταλαχάρας πραγματική έρημος», περιγράφει.

Οι Έλληνες κάτοικοι σε δεκάδες πολιτείες του Μεξικό, που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε μία στιγμή από το κύμα βίας που επέβαλαν ένοπλοι υποστηρικτές του διαβόητου Ελ Μέντσο, περιγράφουν στον ΣΚΑΪ τον τρόμο που βιώνουν.

Αιματηρά επεισόδια, στρατός στος δρόμους, οδοφράγματα και φωτιές παντού, μετέτρεψαν την περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη.

«Είναι η πρώτη φορά που έχω αισθανθεί τον φόβο. Έχουνε κάψει βενζινάδικα, έχουν κάνει μπλόκα στους δρόμους για να εμποδίσουν τον στρατό της Γουαδαλαχάρας να εισχωρήσει, ας πούμε στις περιοχές που βρίσκονται άνθρωποι από το ναρκοτράφικο», εξηγεί η κα Μπούκη, επίσης κάτοικος της περιοχής

Στην Γkουανταλαχάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και πρωτεύουσα του Χαλίσκο, οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους.

«Έκλεισαν και τις πόρτες στα συγκροτήματα σπιτιών ή αντίστοιχα στα κτήρια που βρισκόμαστε. Μας απαγόρευσαν δηλαδή την έξοδο και την είσοδο στις πολυκατοικίες για να εξασφαλίσουνε την ασφάλειά μας», συνοψίζει η κα Μπούκη.

Για όσους βρέθηκαν στο επίκεντρο των αναταραχών, η προσπάθεια για επιστροφή σε μια εύθραυστη κανονικότητα γίνεται στη σκιά του φόβου για ένα ντόμινο βίας.

