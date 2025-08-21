Λαϊκός τραγουδιστής, ερμηνευτής narcocorridos, ωδών για βαρόνους των ναρκωτικών, δολοφονήθηκε σε χώρο στάθμευσης στο δυτικό Μεξικό, ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο.

Ο Ερνέστο Μπαράχας, τραγουδιστής του συγκροτήματος Enigma Norteño, που μετρά κάπου 4 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως μέσω Spotify, εκτελέστηκε προχθές Τρίτη από ενόπλους που μετακινούνταν με μοτοσικλέτα στην πόλη Σαπόπαν.

Tras el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, lo que se sabe hasta ahora es lo siguiente:

- Hombres armados entraron a una pensión vehicular, dispararon directamente contra Barajas y su grupo.

. Al menos dos acompañantes resultaron heridos de gravedad.

-No… pic.twitter.com/orsferrwW6 — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) August 20, 2025

Δεύτερος άνδρας έπεσε νεκρός στην ίδια επίθεση, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τον Μάιο, πέντε μέλη του συγκροτήματος Fugitivo δολοφονήθηκαν στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Στο ρεπερτόριο του συγκροτήματος Enigma Norteño συγκαταλέγεται τραγούδι αφιερωμένο στον Νεμέσιο Οσεγκέρα, τον αρχηγό του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις πιο επίφοβες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στο Μεξικό.

ATAQUE 4rm4dO ACABA CON LA VIDA DE ERNESTO BARAJAS VOCALISTA DEL GRUPO ENIGMA NORTENOse tiene Informacion que sufrió un ataque a tiros cuando se encontraba al interior de su pick up en Gdl 2 sujetos dispararon en contra de dos hombres y una mujer. pic.twitter.com/hMCdWHWL6d — Cabrocienta (@Cabrocienta1) August 19, 2025

Άλλο κομμάτι, με τίτλο «Los Chapitos», αναφέρεται στους γιους ακόμη πιο διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, άλλοτε αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Διάφορες μεξικανικές συμμορίες πληρώνουν μουσικούς για να συνθέτουν και να ερμηνεύουν τραγούδια που τις υμνούν. Καλλιτέχνες βρίσκονται κατόπιν μπλεγμένοι σε συγκρούσεις ανάμεσα σε καρτέλ.

🔴🚨 #Nacional| Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en Zapopan, Jalisco; la Fiscalía estatal investiga el ataque que también dejó un acompañante muerto y una joven herida. pic.twitter.com/edjDueOkNo — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) August 20, 2025

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο Ερνέστο Μπαράχας είχε στο παρελθόν δεχτεί απειλές από το ΚΝΓΧ.

Πολιτείες του Μεξικού έχουν ανακοινώσει αυστηρούς περιορισμούς σε αυτό το δηλητηριώδες είδος τοπικής μουσικής σε πλήρη ανάπτυξη, ακόμη κι εκτός συνόρων.

Ο Μεξικανός καλλιτέχνης Peso Pluma, που αναμιγνύει τα κορίδος με τη ραπ και τη χιπ-χοπ, ανέβηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των ακροάσεων των τραγουδιών του το 2004, σύμφωνα με το Spotify.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει απορρίψει την ιδέα να απαγορευτούν τα narcocorridos. Προτίμησε να ανακοινώσει μουσικό διαγωνισμό «υπέρ της ειρήνης και κατά των εξαρτήσεων», για να καταπολεμηθεί η επιρροή της υποκουλτούρας των διακινητών ναρκωτικών στη νεολαία.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

