Αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες και συνθήματα βρέθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, όταν επισκέφθηκε τον σταθμό Union της Ουάσινγκτον για να φωτογραφηθεί με στρατιώτες της εθνοφρουράς, που έχουν αναπτυχθεί εκεί από την περασμένη εβδομάδα στην πόλη κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Ο Βανς μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρέθηκαν σε εστιατόριο του σταθμού και μοίραζαν μπέργκερ στους στρατιώτες, όταν οργισμένοι πολίτες άρχισαν να φωνάζουν «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Ερωτηθείς γιατί οι στρατιώτες βρίσκονταν στον σταθμό και όχι σε σημεία της πόλης όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, ο Βανς ισχυρίστηκε ότι ο σταθμός είχε κατακλυστεί από «αλήτες, ναρκομανείς, άστεγους και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν ένιωθαν ασφαλείς. «Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα μνημείο για το αμερικανικό μεγαλείο» είπε, προσθέτοντας αργότερα: «Δεν χρειάζεται να ζούμε έτσι».

Furious protestors heckled US Vice President JD Vance as he arrived to visit the National Guard in Washington DC.



Defence Secretary Pete Hegseth and White House deputy chief of staff Stephen Miller also received boos.



Donald Trump's deployment of National Guard troops in the US… pic.twitter.com/HYDWuC4InY — Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Απευθυνόμενος στους διαμαρτυρόμενους, ο Βανς είπε: «Είναι κάπως παράξενο που έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, που διαμαρτύρονται εκεί έξω για τις πολιτικές που κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς, ενώ δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

Watch protesters heckle US Vice President JD Vance and Secretary of Defence Pete Hegseth as they visited National Guard troops at Union Station in Washington DC ⬇️ pic.twitter.com/lnPaFtM4Jo — Sky News (@SkyNews) August 20, 2025

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, που βρισκόταν επίσης στο εστιατόριο και μοίραζε μπέργκερ στους στρατιώτες χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές». «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι και να κοιμηθούν επειδή είναι όλοι άνω των 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στην προστασία του αμερικανικού λαού και των πολιτών της Ουάσινγκτον», είπε.

