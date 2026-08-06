Νεύρα στην Ουάσινγκτον για την κρίση στη Μέση Ανατολή; Αναφορές για «εξάψαλμο» του Ντόναλντ Τραμπ στον Πιτ Χέγκσεθ και για επίθεση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τζέι Ντι Βανς σκιάζουν τις προσπάθειες για ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν. «Πολύ δύσκολη η επαφή με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» δηλώνει από πλευράς του ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η απογοήτευση του προέδρου των ΗΠΑ για το Ιράν κορυφώθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ την περασμένη εβδομάδα, όπου απαίτησε απαντήσεις από τον υπουργό Πολέμου σχετικά με το γιατί προφανώς «παραπλανήθηκε» σχετικά με τις ακραίες ελλείψεις πυρομαχικών που απειλούν τώρα να περιορίσουν τις στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε απαντήσεις σχετικά με ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας. Είπε ότι τα εξαντλημένα αποθέματα επηρέασαν την απόφασή του να μην εξαπολύσει πρόσθετες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, διέψευσε την Washington Post. Η Λίβιτ, η οποία δήλωσε ότι παρευρέθηκε στη συνάντηση με τον Τραμπ και τον Χέγκεθ, χαρακτήρισε την αναφορά «ψεύτικες ειδήσεις» (fake news). «Αυτό κυριολεκτικά δεν συνέβη ποτέ και το είπαμε επανειλημμένα στην Washington Post», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «αγαπά τον υπουργό, και πιστεύει ότι κάνει καταπληκτική δουλειά».

«Κόντρα Νετανιάχου - Βανς»

Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον σχετικά με την πρόσφατη κριτική του προς το Ισραήλ.



«Δεν είχαμε κόντρα... Είχαμε μια ωραία και ειλικρινή συζήτηση», υποστήριξε ο Βανς στο Fox News σε συνέντευξή του όταν ρωτήθηκε για ένα ρεπορτάζ του Axios.



Ένας «ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος» που ενημέρωνε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ο Νετανιάχου είχε μια «καλή» και «ειλικρινή» συζήτηση με τον Βανς, λίγες ημέρες αφότου ο αντιπρόεδρος κατήγγειλε το Τελ Αβίβ για χρηματοδότηση μιας διαδικτυακής εκστρατείας με στόχο τον Βανς που διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.



Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε στη συνέχεια τη συνάντηση Νετανιάχου-Βανς ως «μια εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση για ζητήματα της Μέσης Ανατολής που είναι σημαντικά και για τις δύο χώρες. [Με τους δύο άνδρες] να συμφωνούν να συνεχίσουν να αναζητούν ευκαιρίες για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κοινούς στόχους».



Αναλύοντας τη συνάντηση, ο Βανς ξεκαθάρισε εκ νέου στο Fox News ότι θεωρεί το Ισραήλ έναν «σπουδαίο εταίρο», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμφέροντά τους είναι πάντα ευθυγραμμισμένα.



«Όταν η άποψή μου είναι αντίθετη με αυτήν του πρωθυπουργού του Ισραήλ, έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση γι' αυτό. Θα την περιέγραφα ειλικρινά ως μια ευχάριστη, αλλά έντιμη συζήτηση. Δεν ένιωσα ότι αντιμετώπισα δυσκολίες», σημείωσε ο Βανς.

«Πολύ δύσκολη η επαφή με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο, είναι "πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή".

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

"Η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, πάντως η παρουσία του συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς, που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε', δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτική ομιλία, αναφερόμενος στον γιο και διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ.

Καθώς τραυματίστηκε στην επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον διορισμό του κάνει δηλώσεις μόνο μέσω ανακοινώσεων. Η απουσία του, παρά τις συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδότησε εικασίες για τις σχέσεις του με άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Η απουσία του επίσης από την κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο προκάλεσε επίσης ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του, ακόμη και για πιθανή δολοφονία του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ωστόσο, υποστήριξε τον αγιατολάχ, δηλώνοντας ότι ο Μοτζτάμπα τον είχε δεχτεί με "καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική" στις συναντήσεις.

"Δυστυχώς, η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα γι' αυτόν" δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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