Αναβλήθηκαν 4 ποδοσφαιρικοί αγώνες στο Μεξικό, μετά από βίαιες συγκρούσεις κοντά στην Γκουανταλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά από στρατιωτική επιχείρηση (22/2) που άφησε νεκρό τον ηγέτη του καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα, «Ελ Μέντσο».

Ο Οσεγκέρα, 60 ετών, εγκέφαλος του ισχυρού καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), πέθανε υπό κράτηση αφού τραυματίστηκε σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Το μεξικανικό πρωτάθλημα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αγώνες κορυφαίας κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι για την Κυριακή (22/2)- Κερετάρο εναντίον Χουάρες στους άνδρες και Τσίβας εναντίον Αμέρικα στις γυναίκες - αναβλήθηκαν επ' αόριστον.

Δύο αγώνες δεύτερης κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι επίσης την Κυριακή (22/2) ακυρώθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού πρόκειται να αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Τετάρτη σε φιλικό αγώνα στο στάδιο Corregidora στο Κερετάρο.

Εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές του τουρνουά τένις ανδρών Mexican Open στο Ακαπούλκο ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν (23/2), όπως έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το τουρνουά τένις γυναικών Merida Open έχει επίσης προγραμματιστεί να ξεκινήσει από σήμερα (23/2).

Μετά από αναφορές για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», μέλη του καρτέλ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους με φωτιά σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις σε περισσότερες από έξι πολιτείες. Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, United Airlines, Aeromexico και American Airlines ανέστειλαν τις πτήσεις στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

