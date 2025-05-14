Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο Μεξικό, με μια 23χρονη influencer να δολοφονείται την ώρα που έκανε livestreaming στο TikTok, από το ινστιτούτο αισθητικής της στην πολιτεία Τζαλίσκο.

Η Valeria Marquez που έχει 110.000 ακόλουθους στο TikTok έκανε live μιλώντας στους ακολούθούς της για θέματα ομορφιάς. Καθόταν χαμογελαστή και κοιτούσε προς το παράθυρο όταν ένας ένοπλος μπήκε στο ινστιτούτο και την γάζωσε. Μια σφαίρα την βρήκε στο στήθος και δύο στο κεφάλι.

Οι θεατές χωρίς να το ξέρουν, παρακολούθησαν τη δολοφονία της. Η influencer φάνηκε να βάζει το χέρι στο τραύμα της, κοντά στο θώρακα και να πέφτει κάτω. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε μια άγνωστη γυναίκα και έκλεισε το livestreaming.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει η Daily Mail, ο ένοπλος διέφυγε αμέσως μετά με μοτοσικλέτα. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της, ο οποίος ήταν ακαριαίος.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον δράστη όσο και το κίνητρο του άγριου εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

