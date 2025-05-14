Γερμανία: Ρώσοι πράκτορες σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις

Τρεις Ρώσοι πράκτορες με ουκρανική υπηκοότητα σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στη Γερμανία, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας, αλλά οι γερμανικές αρχές τους συνέλαβαν σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD.

Οι πράκτορες, που φέρεται να στρατολογήθηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες του Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδίαζαν σαμποτάζ και επιθέσεις στη Γερμανία. Πιθανότατα ήθελαν να στείλουν δέματα με εκρηκτικά σε συγκεκριμένους στόχους.

Οι σχεδιαζόμενες εκρήξεις λέγεται ότι είχαν σχεδιαστεί για να αναστατώσουν και να αποσταθεροποιήσουν τη γερμανική κοινή γνώμη. Οι Ρώσοι σαμποτέρ πιθανότατα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη χημική ουσία θερμίτη (η οποία μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως και 2400 βαθμούς Κελσίου).

Οι ύποπτοι λέγεται ότι είχαν ήδη στείλει δύο δοκιμαστικά πακέτα με GPS trackers για να δουν αν οι εκρήξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

Ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας ανέλαβε την έρευνα λόγω της εξαιρετικής σημασίας της υπόθεσης. Οι αρχές ασφαλείας φοβούνται ότι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι Ρώσοι πράκτορες στη Γερμανία αναφέρει μάλιστα η BILD. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν περαιτέρω έρευνες.

Πηγή: skai.gr

