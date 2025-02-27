Μεγάλη εκδήλωση στον ΟΗΕ για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Παρουσία πλήθους εκπροσώπων υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΗΕ, Μονίμων Αντιπροσώπων και άλλων στελεχών των κρατών – μελών, καθώς και Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025, εκδήλωση στην έδρα του διεθνούς Οργανισμού, παρατιθέμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Η υψηλού επιπέδου εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της θητείας της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για την περίοδο 2025-2026, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Ελλάδας και του ρόλου της ως γεφυροποιού κατά την τρέχουσα θητεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ευρεία προσέλευση, που ξεπέρασε τα 350 άτομα, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας μας, ιδρυτικού μέλους των Ηνωμένων Εθνών, να λειτουργήσει ως ενεργός πόλος διαλόγου και συνεννόησης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το έργο της σημαντικής Ελληνίδας γλύπτριας Φρόσως Ευθυμιάδη – Μενεγάκη, με τίτλο «Ικέτιδες» (1958), προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Το έργο, το οποίο ανήκει στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ευκαιρία της θητείας μας στο ΣΑΗΕ.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως η χώρα εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του ΟΗΕ. Παρά τις προκλήσεις, τόνισε, η Ελλάδα παραμένει αφοσιωμένη στην ειρηνική επίλυση διαφορών, στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας μέσω του ειλικρινούς διαλόγου και της διαρκούς προσπάθειας γεφύρωσης των διεθνών διαφορών. Επίσης υπογράμμισε τη σημασία της προώθησης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, πέρα από την παραδοσιακή του διάσταση, προβάλλοντας την δυναμική εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης κ. Ευάγγελος Σέκερης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά για την παρουσία του κ. Υπουργού Εξωτερικών, σε μία εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας μας στο ΣΑΗΕ, καθώς και την μεγάλη τιμή και ευθύνη που ενέχει η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Μόνιμη Αντιπροσωπεία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη. καθώς και η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, κα Συραγώ Τσιάρα και η Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Όλγα Μεντζαφού. Η κα Τσιάρα, παρουσιάζοντας το γλυπτό στο κοινό, μίλησε για την ιστορία και τη σημασία των «Ικέτιδων», επισημαίνοντας την δύναμη του έργου που καταφέρνει να μεταφέρει, μέσω της άρτιας τεχνοτροπίας της καλλιτέχνιδας, αυτούσια τα βαθύτατα νοήματα της αρχαιοελληνικής τραγωδίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την διαχρονικότητα και επίδραση της ελληνικής τέχνης από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή.

Η γλύπτρια Φρόσω Ευθυμιάδη – Μενεγάκη (1911-1995), πρωτοπόρος της ελληνικής γλυπτικής με διεθνή αναγνώριση (Βραβείο Μπιενάλε του Σάο Πάολο – 1959) αποτελεί την πρώτη γυναίκα – μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1980). Το γλυπτικό έργο «Ικέτιδες» αντλεί την έμπνευσή του από την τραγωδία του Αισχύλου και εκφράζει διαχρονικά και πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η αντίσταση απέναντι στην αδικία, η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία των ευάλωτων ατόμων.

