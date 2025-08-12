Σε μία τουλάχιστον «περίεργη» απαγόρευση έχουν προβεί οι αρχές ενός δημοφιλούς θερινού προορισμού στην Πορτογαλία.

Οι Βρετανοί παραθεριστές στην πόλη Αλμπουφέιρα στην περιοχή Αλγκάρβε – η οποία φιλοξενεί και μεγάλη βρετανική κοινότητα μόνιμων κατοίκων – απαγορεύεται να ουρούν και να αφοδεύουν στις παραλίες της περιοχής.

Μάλιστα οι τοπικές αρχές έχουν βάλει και προειδοποιητικές πινακίδες, στα πορτογαλικά και τα αγγλικά, με ανάλογο σηματάκι, στην διάσημη παραλία της Santa Eulália (κεντρική φωτογραφία) για να τους υπενθυμίζουν τα… αυτονόητα.

Brits abroad apparently have to be told not to poo on beaches https://t.co/Ozwns3P9ZN — Metro (@MetroUK) August 10, 2025

«Ποιος θα έκανε κακά σε μια παραλία; Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι αυτή δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά» δήλωσε απορημένος τουρίστας στο What's The Jam

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί χρειάζονται μια πινακίδα για να προειδοποιούν τους ανθρώπους να μην το κάνουν. Αλλά υποθέτω ότι την έβαλαν επειδή κάποιοι αηδιαστικοί άνθρωποι το έχουν κάνει στο παρελθόν» είπε.

Η… αντισυμβατική και «άβολη» πινακίδα δε στοχεύει ρητά στους Βρετανούς τουρίστες, γράφει η Daily Mail, αλλά αυτοί είναι η πλειοψηφία.

Τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, η Πορτογαλία υποδέχτηκε 6,9 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες - από αυτούς, δύο εκατομμύρια ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών ταξιδιωτών κατευθύνεται στην περιοχή του Αλγκάρβε όπου βρίσκονται οι πιο δημοφιλείς παραλίες της χώρας. Άλλοι 45.000 Βρετανοί ομογενείς ζουν εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.