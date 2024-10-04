Ευθύνες στο Ισραήλ για την αποτυχία των συνομιλιών σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός επέρριψε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, ο οποίος είπε στο Al Jazeera την Παρασκευή ότι η ισραηλινή πλευρά είναι αυτή που αρνείται να συμφωνήσει.

Σημείωσε επίσης ότι το συνεχιζόμενο πολεμικό περιβάλλον επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής νέου γενικού γραμματέα για την ομάδα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο υπουργός Πληροφόρησης του Λιβάνου Ζιάντ Μακάρι είχε δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Είναι βέβαιο ότι η λιβανική κυβέρνηση θέλει κατάπαυση του πυρός και όλοι γνωρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη στη βάση μιας (πρότασης) κατάπαυσης του πυρός, αλλά πάρθηκε η απόφαση να δολοφονηθεί ο Νασράλα», είχε δηλώσει ο Μακάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.