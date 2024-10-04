Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για την αποτυχία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός

 Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ  κατηγόρησε το Ισραήλ για την αποτυχία των συνομιλιών

Χεζμπολάχ

Ευθύνες στο Ισραήλ για την αποτυχία των συνομιλιών σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός επέρριψε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, ο οποίος είπε στο Al Jazeera την Παρασκευή ότι η ισραηλινή πλευρά είναι αυτή που αρνείται να συμφωνήσει. 

Σημείωσε επίσης ότι το συνεχιζόμενο πολεμικό περιβάλλον επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής νέου γενικού γραμματέα για την ομάδα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο υπουργός Πληροφόρησης του Λιβάνου Ζιάντ Μακάρι είχε δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Είναι βέβαιο ότι η λιβανική κυβέρνηση θέλει κατάπαυση του πυρός και όλοι γνωρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη στη βάση μιας (πρότασης) κατάπαυσης του πυρός, αλλά πάρθηκε η απόφαση να δολοφονηθεί ο Νασράλα», είχε δηλώσει ο Μακάρι.

