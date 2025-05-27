Λογαριασμός
Ρώσοι χάκερς πίσω από τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση πέρυσι σε ΝΑΤΟ και ΕΕ - Ποια είναι η «Laundry Bear»

Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «χτύπησε» τα δίκτυα της ολλανδικής αστυνομίας, του ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκών χωρών και κολοσσών τεχνολογίας 

XAKERS

Μια μέχρι σήμερα άγνωστη οργάνωση Ρώσων χάκερς βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις τον περασμένο χρόνο στα δίκτυα της ολλανδικής αστυνομίας, του ΝΑΤΟ και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η οργάνωση, στην οποία οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν δώσει το υποκοριστικό Laundry Bear, είχε πιθανόν την υποστήριξη του ρωσικού κράτους, όπως αναφέρεται σε κοινή επιστολή που κατέθεσαν στο κοινοβούλιο η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ολλανδικών θεσμών εντάσσονται σε μια ευρύτερη διεθνή κυβερνοαπειλή που συνιστά η οργάνωση των χάκερ», αναφέρουν οι υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους στην οποία παραθέτουν λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνάς τους στα περιστατικά αυτά.

Η οργάνωση δρούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτή μέχρι που αποκαλύφθηκε επιχείρησή της κυβερνοπειρατείας, τον Σεπτέμβριο του 2024, με την οποία απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων της ολλανδικής αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Laundry Bear διενεργούσε επίσης κυβερνοκατασκοπεία με θύματα εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα στην κορυφή της τεχνολογικής εξέλιξης, στα οποία η Ρωσία δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η έρευνα αποκαλύπτει ακόμη ότι η Laundry Bear ευθύνεται για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δυτικών κυβερνήσεων και άλλων θεσμών τουλάχιστον από το 2024», προσθέτει η ανακοίνωση.

Με βάση την ίδια πηγή, η οργάνωση επεδίωξε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την «απόκτηση και παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού από δυτικές κυβερνήσεις και με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από δυτικές κυβερνήσεις».

  
 

