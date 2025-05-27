Μια μέχρι σήμερα άγνωστη οργάνωση Ρώσων χάκερς βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις τον περασμένο χρόνο στα δίκτυα της ολλανδικής αστυνομίας, του ΝΑΤΟ και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η οργάνωση, στην οποία οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν δώσει το υποκοριστικό Laundry Bear, είχε πιθανόν την υποστήριξη του ρωσικού κράτους, όπως αναφέρεται σε κοινή επιστολή που κατέθεσαν στο κοινοβούλιο η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

De diensten noemen de betrokken hackersgroep Laundry Bear. Inmiddels zijn de onderkende Nederlandse getroffen organisaties geïnformeerd. Ook zijn ze geholpen bij het nemen van maatregelen tegen de hacks. Lees meer: https://t.co/J78hy1ONH3 — Ministerie van Defensie (@Defensie) May 27, 2025

«Οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ολλανδικών θεσμών εντάσσονται σε μια ευρύτερη διεθνή κυβερνοαπειλή που συνιστά η οργάνωση των χάκερ», αναφέρουν οι υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους στην οποία παραθέτουν λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνάς τους στα περιστατικά αυτά.

Η οργάνωση δρούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτή μέχρι που αποκαλύφθηκε επιχείρησή της κυβερνοπειρατείας, τον Σεπτέμβριο του 2024, με την οποία απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων της ολλανδικής αστυνομίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Laundry Bear διενεργούσε επίσης κυβερνοκατασκοπεία με θύματα εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα στην κορυφή της τεχνολογικής εξέλιξης, στα οποία η Ρωσία δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Microsoft has discovered worldwide cloud abuse activity by new Russia-affiliated threat actor Void Blizzard (LAUNDRY BEAR), whose cyberespionage activity targets gov't, defense, transportation, media, NGO, and healthcare in Europe and North America. https://t.co/yVbdaFuqMf — Microsoft Threat Intelligence (@MsftSecIntel) May 27, 2025

«Η έρευνα αποκαλύπτει ακόμη ότι η Laundry Bear ευθύνεται για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δυτικών κυβερνήσεων και άλλων θεσμών τουλάχιστον από το 2024», προσθέτει η ανακοίνωση.

Με βάση την ίδια πηγή, η οργάνωση επεδίωξε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την «απόκτηση και παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού από δυτικές κυβερνήσεις και με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία από δυτικές κυβερνήσεις».





Πηγή: skai.gr

