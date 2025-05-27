Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για «SAFE»: Οι έκτακτοι καιροί απαιτούν έκτακτα μέτρα

«Οι έκτακτοι καιροί απαιτούν έκτακτα μέτρα», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζοντας ως «κρίσιμο βήμα προόδου» τη σημερινή συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για το «SAFE», το μέσο για την «Ασφάλεια για δράση για την Ευρώπη».

«Η Ευρώπη πρέπει τώρα να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δική της ασφάλεια και άμυνα. Με το SAFE, δεν επενδύουμε μόνο σε ικανότητες αιχμής για την Ένωσή μας, για την Ουκρανία και για ολόκληρη την ήπειρο, αλλά ενισχύουμε και την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε: «Πρόκειται για την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα μας. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς για την άμυνα. Η Ευρώπη προχωρά — με σκοπό, με ενότητα και με σαφή χάρτη πορείας προς την ετοιμότητα για το 2030».

Όπως πρότεινε η Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο στο σχέδιο αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ ως το 2030, το «ReArm Europe», η Επιτροπή θα συγκεντρώσει έως και 150 δισ. ευρώ στις κεφαλαιαγορές, παρέχοντας χρηματοδοτικούς μοχλούς στα κράτη μέλη της ΕΕ για την αύξηση των επενδύσεων σε βασικούς αμυντικούς τομείς, όπως η αντιπυραυλική άμυνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οι στρατηγικοί παράγοντες διευκόλυνσης. Τα κεφάλαια θα αντληθούν από τις κεφαλαιαγορές και θα εκταμιευθούν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος, με βάση τα επενδυτικά τους σχέδια για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για να υποβάλουν τα αρχικά εθνικά τους σχέδια, τα οποία η Επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια. Έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει εκτελεστικές αποφάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το μέγεθος του δανείου και τυχόν προχρηματοδότηση.

Η προχρηματοδότηση, η οποία μπορεί να ανέλθει έως και στο 15% του δανείου, θα διασφαλίσει ότι η στήριξη μπορεί να καταβληθεί ταχέως για την κάλυψη των πλέον επειγουσών αναγκών, ενδεχομένως αρχής γενομένης από το 2025. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής τους, η οποία μπορεί να γίνεται δύο φορές ετησίως.

Η τελευταία έγκριση για εκταμιεύσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.