Η επιλογή του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας της χώρας, από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «παράνομη και αθέμιτη» δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ σε επιστολή της προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σε αντίγραφο της οποίας είχε σήμερα πρόσβαση το AFP.

«Η απόφασή σας όσον αφορά τον υποστράτηγο Ζίνι, που ελήφθη σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της απόφασης, όπως και με τις δικαστικές οδηγίες που είναι σε ισχύ, είναι παράνομη και αθέμιτη», σημείωσε η Γκαλί Μπααράβ-Μιάρα, η οποία είναι επίσης νομική σύμβουλος της κυβέρνησης.

Στις 22 Μαΐου ο Νετανιάχου επέλεξε τον υποστράτηγο Νταβίντ Ζίνι για επόμενο επικεφαλής της Σιν Μπετ, αγνοώντας το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη παρά τη νομική γνωμοδότηση της Μπαχαράβ-Μιάρα προκάλεσε δίνη στην πολιτική τάξη.

«Σύμφωνα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης όσον αφορά το τέλος της θητείας του επικεφαλής της Σιν Μπετ (…), προσδιορίστηκε ότι βρισκόσαστε σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κάτι το οποίο σας απαγορεύει να εμπλακείτε, άμεσα ή έμμεσα, στον διορισμό του επικεφαλής της Σιν Μπετ», διευκρίνισε η γενική εισαγγελέας στην επιστολή της προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Αυτό στο οποίο αναφέρεται η εισαγγελέας είναι έρευνα της Σιν Μπετ που διεξήχθη από τον απερχόμενο επικεφαλής της και αφορούσε πρόσωπα του περιβάλλοντος του Νετανιάχου που ήταν ύποπτα για δωροληψία από το Κατάρ.

Νομική γνωμοδότηση που συντάχθηκε από τον αναπληρωτή της γενικής εισαγγελέα και εστάλη μαζί με αυτήν την επιστολή αναφέρει ότι «είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή μιας νόμιμης και σωστής διαδικασίας, η οποία θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί ο ορισμός το ταχύτερο δυνατό».

Ο νυν επικεφαλής της Σιν Μπετ, ο Ρόνεν Μπαρ, ανακοίνωσε την παραίτησή του, η οποία θα ισχύσει από τις 15 Ιουνίου.

«Η νομική λύση συνίσταται στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας σε άλλον υπουργό, ο οποίος θα παρουσιάσει υποψήφιο ενώπιον της κυβέρνησης, η οποία είναι η (αρμόδια) αρχή για τον διορισμό αυτόν», προστίθεται στη γνωμοδότηση του αναπληρωτή της.

Ο Νετανιάχου δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει δημοσίως στην επιστολή της γενικής εισαγγελέως.

Ο πρωθυπουργός κρίνει ότι μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για τον διορισμό ή την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, βάσει του νόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.