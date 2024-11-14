Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), θύμα καμπάνιας παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση κατά του κοινωνικού μέσου του Ιλον Μασκ κατηγορώντας το για «σκόπιμη αδράνεια» και «συνέργεια» απέναντι σε «δυσφημιστικό περιεχόμενο».

Η RSF μηνύει την εταιρεία του Μασκ για «δυσφήμηση, διασπορά ψευδών ειδήσεων, παραποίηση προσώπου, σφετερισμό ταυτότητας και συνέργεια στη διάπραξη των δύο τελευταίων αδικημάτων», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η μκο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης, βίντεο που ανακαλύφθηκε στα τέλη του Αυγούστου, που έφερε δολίως τη σφραγίδα του BBC και εμφάνιζε τη RSF «ως συντάκτη υποτιθέμενης έρευνας με θέμα τις "ναζιστικές τάσεις" των ουκρανών στρατιωτικών».

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου, η οργάνωση «αποκάλυψε με ποιον τρόπο το ρωσικό κράτος ξέπλυνε αυτήν την ψευδή πληροφορία» που κυκλοφόρησε κυρίως στο Χ και στο Telegram προσελκύοντας τότε μισό εκατομμύριο views.

Η οργάνωση απευθύνθηκε στο Χ και στον μηχανισμό που έχει συσταθεί βάσει του ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) αποστέλλοντας περί τις δέκα ειδοποιήσεις σχετικά με τους κύριους λογαριασμούς που συμμετείχαν στην καμπάνια αυτή, ματαίως.

«Κανένα από τα αιτήματά μας δεν κατέληξε στην απόσυρση του δυσφημιστικού για την οργάνωσή μας περιεχομένου», δηλώνει η RSF, που διαθέτει premium λογαριασμό στο Χ.

Παράλληλα με τη μήνυση στη Γαλλία, η RSF έκανε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε «επίσημη έρευνα» κατά του δικτύου Χ για παραλείψεις στον έλεγχο του περιεχομένου και στη διαφάνεια τον Δεκέμβριο 2023.

Σήμερα η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιεύει πλέον δικό της περιεχόμενο «σε αυτό το δίκτυο παραπληροφόρησης», μία ημέρα αφού η βρετανική The Guardian ανακοίνωσε αντίστοιχη απόφαση.

Στις αρχές της εβδομάδας, πολλές γαλλικές εφημερίδες όπως οι Le Figaro, Le Monde και Le Parisien, καθώς και το AFP, ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της πλατφόρμας του Ιλον Μασκ για χρήση του περιεχομένου τους χωρίς πληρωμή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

