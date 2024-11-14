Ρωσία: Φυλάκιση 8 ετών σε γυναίκα που ζήτησε τη δολοφονία του Πούτιν

Στρατοδικείο στη Μόσχα καταδίκασε μια 43χρονη γυναίκα σε φυλάκιση οκτώ ετών σε αποικία κρατουμένων, επειδή ανάρτησε στο διαδίκτυο αντιπολεμικά σχόλια, συμπεριλαμβανομένων μερικών μέσω των οποίων ζητούσε να δολοφονηθεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η Αναστασία Μπερεζίνσκαγια, διευθύντρια θεάτρου της Μόσχας και μητέρα δύο μικρών παιδιών, κρίθηκε ένοχη βάση δύο νόμων στρατιωτικής λογοκρισίας -περί δυσφήμισης του ρωσικού στρατού και διάδοσης ψευδών πληροφοριών για τον στρατό- καθώς επίσης και για δικαιολόγηση της τρομοκρατίας.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν διωχθεί ποινικά στη Ρωσία, επειδή μίλησαν κατά του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρόγραμμα προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών OVD-Info, και περισσότεροι από 20.000 έχουν συλληφθεί για συμμετοχή σε διαμαρτυρίες.

Χθες δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε μια 68χρονη παιδίατρο σε πεντέμισι χρόνια φυλάκιση, μετά την καταγγελία που έκανε η μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού, η οποία ισχυρίσθηκε ότι έκανε δημόσια σχόλια για τους Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία.

Στους πρώτους μήνες που επακολούθησαν της πλήρους κλίμακας στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Μπερεζίνσκαγια έκανε δεκάδες αναρτήσεις κατά του πολέμου, στις οποίες έγραφε ότι ο ρωσικός στρατός, το υπουργείο Εσωτερικών και ο ίδιος ο Πούτιν πραγματοποιούν «γενοκτονία» κατά του ουκρανικού λαού.

Στις 12 Μαΐου του 2022 έκανε πάνω από τριάντα αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte εκτοξεύοντας προσβολές κατά του Πούτιν και λέγοντας ότι ο ίδιος φέρει προσωπική ευθύνη για τους θανάτους των ανδρών των γυναικών και των παιδιών, που τα σώματα τους ανασύρθηκαν από τα ερείπια πολυκατοικιών.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά ότι στοχεύει αμάχους, αν και χιλιάδες Ουκρανοί έχουν πεθάνει σε ρωσικές επιθέσεις.

Καθώς η Μπερεζίνσκαγια συνέχιζε να κάνει αναρτήσεις εκείνη τη μέρα του Μαΐου, άρχισε να κάνει εκκλήσεις για τον θάνατο του Πούτιν, ο οποίος στα 72 του τείνει να γίνει ο μακροβιότερος εν ενεργεία ηγέτης της Ρωσίας από την εποχή της Αυτοκράτειρας Μεγάλης Αικατερίνης τον 18ο αιώνα.

«Πυροβολήστε αυτόν τον ηλίθιο μπάσταρδο τον Πούτιν, πόσες ακόμα δολοφονίες αμάχων πρέπει να αντέξουμε;» έγραψε. «Σβήστε τον από προσώπου γης».

Η Μπερεζίνσκαγια παραδέχτηκε την ενοχή της βάσει των κατηγοριών για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» και δυσφήμιση του στρατού, ανέφερε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mediazona, αλλά παραδέχτηκε μόνο εν μέρει την ενοχή της σχετικά με την κατηγορία για τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο της για να τον ρωτήσει αν θα ασκήσει έφεση.

Η Μπερεζίνσκαγια πάσχει από μικτή διαταραχή προσωπικότητας, αναφέρει το μέσο Mediazona επικαλούμενη τη δικογραφία. Έχει δύο παιδιά, οκτώ και δέκα ετών, ενώ ο σύζυγός της πάσχει από επιληψία, αναφέρει το ρωσικό μέσο.

Στην τελική της κατάθεση στο δικαστήριο, την οποία επικαλείται το Mediazona, η Μπερεζίνσκαγια δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα να πω, τίποτα να προσθέσω. Θα αποδεχθώ οποιαδήποτε απόφαση λάβετε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.