Χωρίς διαπιστευμένους δημοσιογράφους και ολοκληρωμένη κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης κινδυνεύει να μείνει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και ο ισχυρότερος στρατού του κόσμου.

Τουλάχιστον 30 μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα πολιτική πρόσβασης του Πενταγώνου για τους δημοσιογράφους, που προβλέπει ότι οποιαδήποτε πληροφορία, προτού δημοσιευτεί, θα «υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου», ακόμη και «αν δεν είναι διαβαθμισμένη».

At least 30 news organizations declined to sign a new Pentagon access policy for journalists, warning of the potential for less comprehensive coverage of the world's most powerful military ahead of a deadline to accept new restrictions https://t.co/uDUQwhIvCa pic.twitter.com/SMFsinJUas — Reuters (@Reuters) October 15, 2025

Η διορία για τις διαπιστεύσεις και τις δημοσιεύσεις έληξε στις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Sύμφωνα με ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Hill, όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν διαπιστευμένους συντάκτες στο υπουργείο Άμυνας, πλην ενός, απέρριψαν τους νέους κανόνες - κατά συνέπεια επρόκειτο να απωλέσουν τις διαπιστεύσεις.

Το μοναδικό μέσο που υπέγραψε ήταν το τηλεοπτικό δίκτυο της άκρας δεξιάς One America News Network, κατά την ίδια πηγή.

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (Pentagon Press Association, PPA), φορέας ο οποίος εκπροσωπεί δημοσιογράφους που καλύπτουν το υπουργείο, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η νέα πολιτική που προωθεί ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «μοιάζει σχεδιασμένη να καταπνίξει την ελευθεροτυπία και δυνητικά να μας εκθέσει σε ποινικές διώξεις επειδή απλούστατα κάνουμε τη δουλειά μας».

Το Reuters είναι μεταξύ των μέσων ενημέρωσης που αρνήθηκαν να υπογράψουν, επικαλούμενο την απειλή που αποτελεί για την ελευθερία του Τύπου.

Άλλα μέσα ενημέρωσης που έχουν ανακοινώσει την άρνησή τους να αποδεχτούν τους νέους κανόνες πρόσβασης στον Τύπο σε δηλώσεις ή σε δικά τους ρεπορτάζ είναι:

Associated Press,

Bloomberg News,

The New York Times,

The Wall Street Journal,

The Washington Post,

CNN,

Fox News,

CBS,

NBC,

ABC,

NPR,

Axios,

Politico,

The Guardian,

The Atlantic,

The Hill,

Newsmax,

Breaking Defense και

Task & Purpose.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell, δήλωσε ότι «η πολιτική μας δεν ζητά από τους δημοσιογράφους να συμφωνήσουν, απλώς να αναγνωρίσουν ότι κατανοούν ποια είναι η πολιτική μας. Υποστηρίζουμε την πολιτική μας επειδή είναι ό,τι καλύτερο για τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια αυτής της χώρας».

Πηγή: skai.gr

